5 самых дорогих рекламных кампаний в мире моды 

Четырехминутный рекламный ролик легендарного аромата Chanel №5, точнее, мини-фильм Chanel No.5: The Film, срежиссированный Базом Лурманом, обошелся модному Дому в 44 миллиона долларов, исходя из расчета 11 миллионов за минуту. Главной звездой мини-фильма стала Николь Кидман. За пять съемочных дней австралийская актриса получила 4 миллиона — небывалый гонорар для рекламных кампаний в модной индустрии. А про роскошные наряды звезды и сотуар из 687 бриллиантов с кулоном в виде логотипа Chanel? Подобные затраты позволили войти ролику в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой в мире.

Реклама Adidas Is in all Спортивному бренду Adidas не приходится экономить на своих рекламных кампаниях. Продажи кроссовок, спортивной одежды и экипировки с лихвой окупают все расходы на рекламу. Одним из самых дорогостоящих роликов стал Is in all. Расходы на съемки составили 2,1 миллиона долларов. Результатом стал динамичный двухминутный ролик, демонстрирующий стиль и концепцию бренда. Разумеется, основная часть расходов распределилась на гонорары знаменитостей, участвовавших в рекламной кампании. А их там целое созвездие — футболисты Лионель Месси Дэвид Бекхэм , певица Кэти Перри, баскетболист Деррик Роуз, рэпер и музыкант B. o. B и многие другие.