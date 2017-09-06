5 самых дорогих рекламных кампаний в мире моды

Реклама давно перестала быть просто двигателем торговли. Некоторые рекламные ролики становятся целыми фильмами в миниатюре с оригинальным сюжетом, костюмами, главными героями и, конечно, бюджетом. В данном случае баснословным!5 самых дорогих рекламных кампаний в мире модыРеклама для Chanel №5 с Николь Кидман

Четырехминутный рекламный ролик легендарного аромата Chanel №5, точнее, мини-фильм Chanel No.5: The Film, срежиссированный Базом Лурманом, обошелся модному Дому в 44 миллиона долларов, исходя из расчета 11 миллионов за минуту. Главной звездой мини-фильма стала Николь Кидман. За пять съемочных дней австралийская актриса получила 4 миллиона — небывалый гонорар для рекламных кампаний в модной индустрии. А про роскошные наряды звезды и сотуар из 687 бриллиантов с кулоном в виде логотипа Chanel? Подобные затраты позволили войти ролику в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой в мире.

Реклама Adidas Is in all Спортивному бренду Adidas не приходится экономить на своих рекламных кампаниях. Продажи кроссовок, спортивной одежды и экипировки с лихвой окупают все расходы на рекламу. Одним из самых дорогостоящих роликов стал Is in all. Расходы на съемки составили 2,1 миллиона долларов. Результатом стал динамичный двухминутный ролик, демонстрирующий стиль и концепцию бренда. Разумеется, основная часть расходов распределилась на гонорары знаменитостей, участвовавших в рекламной кампании. А их там целое созвездие — футболисты Лионель Месси Дэвид Бекхэм , певица Кэти Перри, баскетболист Деррик Роуз, рэпер и музыкант B. o. B и многие другие.

Реклама Nike Write the future Конкурент Adidas, компания Nike, не отстает от своего собрата и тоже инвестирует средства в дорогостоящие рекламные кампании. В 2010 году был снят ролик, на съемки которого марка спортивной одежды и инвентаря потратила 24 миллиона долларов (но представители марки не дают по этому поводу никаких комментариев). А все потому, что в ролике, посвященном World Cup 2010, снялись самые именитые представители этого вида спорта.

Нижнее белье H&M и Дэвид Бекхэм

Культовый британский режиссер Гай Ричи и экс-футболист Дэвид Бекхэм очень дружны. А потому неудивительно, что рекламную кампанию нижнего белья шведской марки H&M было решено доверить этому тандему. И рекламный отдел бренда не прогадал! Ироничный ролик, в котором Бекхэм демонстрирует нижнее белье, бегая за своим халатом, обошелся H&M в несколько миллионов долларов. Большая часть затрат, разумеется, пошла на гонорары режиссеру и актеру ролика. Бренд демократичный, а инвестиции в него — нешуточные!

De Djess: Women’s Tales by Miu Miu Режиссером 14-минутного короткометражного фильма для итальянского Дома моды Miu Miu стала Аличе Рорвакер — обладательница гран-при Каннского кинофестиваля. Неудивительно, что услуги такого именитого режиссера сделали ролик невероятно дорогим! Правда, стоимость его представители не разглашают, как и гонорары режиссера и актеров. Главная роль в мини-фильме принадлежит пудровому атласному платью с декором. Наряд живет своей жизнью и сам выбирает себе хозяйку. Всего Рорвакер сняла для Miu Miu 9 подобных короткометражек.