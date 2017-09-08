Карли Клосс и Кристи Тарлингтон в новой рекламной кампании Cole Haan

Модный бренд Cole Haan в своей новой рекламной кампании объединил двух супермоделей, представляющих принципиально разные поколения, но схожих в плане мировой известности. В рекламе бренда снялись Карли Клосс и Кристи Тарлингтон. «Кристи Тарлингтон и Карли Клосс — больше, чем иконы моды. Мы видим их вклад в мир и веру в то, что они могут помочь — должны помочь — другим женщинам. Они достигли этого, не привлекая внимания публики, и их страсть, их целеустремленность — то, что движет их попытками изменить жизнь. Множество жизней. По одной за раз. Мы называем их «выдающимися»», говорится в комментарии Cole Haan.

попкорнnews