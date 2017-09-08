Брук Шилдс против модельной карьеры дочерей

В то время как Синди Кроуфорд поздравляет дочь с дебютным показом, Брук Шилдс пытается отгородить дочерей от модной индустрии. Об этом она рассказала изданию The New York Post на презентации бренда Sachin & Babi. По ее словам, 14-летняя Рован и 11-летняя Гриер должны расти как обычные дети, в окружении сверстников, а не жить под давлением, которого в модельном бизнесе предостаточно.

Сама Брук в 15 лет снялась в скандальной рекламе нижнего белья Calvin Klein и повторила этот опыт спустя 40 лет. Тогда модель заявила, что никогда бы не позволила Рован и Гриер в юном возрасте участвовать в подобных съемках.