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Самый гламурный инструктаж для авиапассажиров
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Самый гламурный инструктаж для авиапассажиров
Моя планета
9 сентября 2017
Женский форум
Авиакомпания выпустила рекламный ролик, в котором представила стандартный инструктаж для пассажиров в виде модного показа.
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