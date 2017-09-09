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Самый гламурный инструктаж для авиапассажиров
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Самый гламурный инструктаж для авиапассажиров 

Моя планета 9 сентября 2017
Авиакомпания выпустила рекламный ролик, в котором представила стандартный инструктаж для пассажиров в виде модного показа.
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