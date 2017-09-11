Это любовь! 3 самых романтичных рекламных ролика в истории моды

Реклама — двигатель торговли, это знают все. Но когда дело касается модной индустрии, продуманной рекламной стратегии и эффектного слогана недостаточно. Здесь нужна яркая и запоминающаяся визуальная составляющая, грандиозный масштаб. Некоторые бренды не скупятся на расходы и делают не рекламу, а целые короткометражки. Там и сюжет, и прекрасная операторская работа, и порой режиссируют эти мини-шедевры голливудские корифеи кино. В итоге нам уже рекламируют и продают не просто продукт, а эмоцию, которая ассоциируется у зрителей с этими впечатляющими рекламными роликами. Предлагаю рассмотреть парочку прекрасных примеров, когда рекламу хочется не переключать, а скорее пересмотреть, к тому же неоднократно. "История Томаса Берберри" / Burberry Думаю, вас может постичь настоящее разочарование, когда по завершению просмотра ролика вы поймете, что это не трейлер и полнометражной картины о Томасе Берберри не будет. Ведь эти три с лишним минуты будут поинтереснее многих картин, которые обычно крутят в кинотеатрах. Получилось бы качественное, сильное и познавательное костюмированное британское кино. Созданный под руководством оскароносного Азифа Кападиа, этот ролик повествует о происхождении легендарного фирменного пальто (своей практичностью оно обязано военному применению) и тренча, там же можно увидеть истоки появления романтичных белоснежных платьев в современных коллекциях Burberry и, конечно, каноническую бежевую клетку. Также в этом мини-фильме задействованы такие замечательные актеры, как Доминик Уэст , Лили Джеймс, Сиенна Миллер Донал Глисон , исполняющий роль самого Томаса Берберри. Ролик наверняка найдет отклик не только у поклонников марки, но и у тех, кому нравятся фильмы вроде «Король говорит» и «Дюнкерк».

"Вне времени" / Lacoste Замечательно видео от Lacoste, где юноша, столкнувшись на вокзале с девушкой, не сумев просто пройти мимо, пускается вслед за ней. Но это не так просто, как может показаться, ведь «погоня» превращается в путешествия во времени, с каждым вагоном мимо главного героя проносятся десятилетия, а вместе с ними меняется весь антураж и, конечно же, одежда окружающих людей. Примечательно, что героиня меняет наряд за нарядом, прическу за прической, оставаясь в холодной синей гамме, а одежда героя всегда выдержана в лаконичных бежевых тонах, косвенно намекая на самые истоки зарождения марки Lacoste, основанной в 1933 году. В итоге получился динамичный, захватывающий и в некотором смысле романтичный экскурс в историю моды и самого бренда.

"Тот самый" ролик Chanel Говорить о запоминающихся рекламах и не упомянуть тот самый невероятный ролик о Chanel №5 с Николь Кидман — настоящее преступление. Этой рекламе уже больше десяти лет, но она до сих пор вдохновляет своей неповторимой атмосферой.

Сорокамиллионный бюджет, Николь Кидман в главной роли и Баз Лурман , ответственный за режиссуру, и огромное количество отсылок к его тогда нашумевшему детищу — «Мулен Руж». Получилось так же ярко, драматично и масштабно, как и вышеупомянутый хит, что сделало ролик одним из самых знаменитых в истории модной рекламы (пусть ролик и рекламирует не одежду, а духи, роскошных нарядов культового французского модного дома в нем предостаточно). В Chanel никогда не мелочатся, если дело касается создания роликов, но, пожалуй, превзойти это творение модный дом еще долго не сможет.

Рената Ибрагимова, Let's Fly to Paris