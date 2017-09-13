Ирина Шейк: «Красота идет изнутри»

Топ-модель Ирина Шейк в прекрасной форме и может запросто позировать в бикини. Но в новой рекламной кампании Intimissimi звезда не демонстрирует белье. Все гораздо интереснее.

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Сен 12 2017 в 6:11 PDT «Красота идет изнутри», — заявляет Шейк в новом рекламной ролике. На этот раз Ирина снималась в майке и джинсах. И компанию ей составили звезда эротического триллера «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон , теннисистка Ана Иванович и телеведущая Элла Миллс. А поработал над видео сам Марио Тестино (Mario Testino).

«Кастинг для кампании был фантастический, и необычная идея меня захватила, — рассказывает легендарный фотограф. — Я должен был понять и показать, как чувствуют себя женщины в нижнем белье, скрытым под одеждой. Это очень смелый ход Intimissimi».

Напомним, в прошлом году Ирина возобновила сотрудничества с Intimissimi и заявила журналистам, что очень этому рада. «Для меня честь вернуться к бренду, с которым я начинала карьеру. Они поверили в меня, тогда еще начинающую модель, и я стала лицом бренда сразу после Аны Беатрис Баррос. Я счастлива снова стать частью семьи Intimissimi».