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Дакота Джонсон, Ирина Шейк и Светлана Ходченкова — в рекламе Intimissimi
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Дакота Джонсон, Ирина Шейк и Светлана Ходченкова — в рекламе Intimissimi 

Teleprogramma.pro 13 сентября 2017
Фото: Teleprogramma.pro
Intimissimi представил свою новую рекламную кампанию. Знаменитый фотограф Марио Тестино запечатлел для рекламы белья нескольких героинь: модель Ирину Шейк, актрису Светлану Ходченкову и звезду фильма «50 оттенков серого» Дакоту Джонсон. На этот раз компания стала по-настоящему необычной, так как девушек запечатлели одетыми.
— Все героини заслуживают восхищения. И мне понравилась сама идея показать нижнее белье, которое скрыто под одеждой, — признался Тестино.
Представители Intimissimi хотели отразить мысль, что женщина привлекательна не только, когда позирует в нижнем белье. На первый план в подборе одежды выходит комфорт. Еще одна фишка релкманой кампании в том, что к ней хотят привлечь женщин разных профессий. Для съемок уже пригласили сербскую теннисистку Ану Иванович и английского ЗОЖ-блогера Эллу Миллс.
На сайте Intimissimi появились не только снимки Шейк и Джонсон, но и видеоролики. Снимки Ходченковой не были опубликованы, но актриса поделилась некоторыми из них в соцсетях.
— Я рада стать частью нового проекта Intimissimi, все подробности расскажу чуть позже, — пояснила актриса.
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