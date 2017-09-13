Дакота Джонсон, Ирина Шейк и Светлана Ходченкова — в рекламе Intimissimi

— Все героини заслуживают восхищения. И мне понравилась сама идея показать нижнее белье, которое скрыто под одеждой, — признался Тестино.

Представители Intimissimi хотели отразить мысль, что женщина привлекательна не только, когда позирует в нижнем белье. На первый план в подборе одежды выходит комфорт. Еще одна фишка релкманой кампании в том, что к ней хотят привлечь женщин разных профессий. Для съемок уже пригласили сербскую теннисистку Ану Иванович и английского ЗОЖ-блогера Эллу Миллс.

На сайте Intimissimi появились не только снимки Шейк и Джонсон, но и видеоролики. Снимки Ходченковой не были опубликованы, но актриса поделилась некоторыми из них в соцсетях.

— Я рада стать частью нового проекта Intimissimi, все подробности расскажу чуть позже, — пояснила актриса.

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