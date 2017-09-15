Новый фестиваль рекламы и дизайна стартует по России 

«Это мне не нравится», «Можно было сделать лучше» — эти фразы в своей жизни, наверное, произносил каждый. Но далеко не каждый готов приложить свои собственные усилия, чтобы сделать лучше и именно так, как нравится. Графический дизайнер Вадим Буньков, проезжая каждый день по эскалатору мимо некудышного, по его мнению, рекламного плаката, решил выступить с предложением к дизайнерам всей страны. Идея состояла в проведении, так называемого, субботника-флешмоба, суть которого заключалась в создании альтернативного логотипа для того или иного бренда. Идея, озвученная в 2015 году, получила отклик от дизайнеров, которые тут же взялись за «облагораживание» незамысловатых лого, которые они видели на улицах своих городов. Интересных работ было много, и необходимость создания чего-то более масштабного, чем просто флешмоб, стала очевидна. Спустя два года Вадим Буньков, представляющий московскую студию «Vad Bunkoff design», и его коллега — Николай Запорожский, арт-директор Студии «МартДизайн», пришли к окончательному формированию концепции мероприятия. Фестиваль нового дизайна «Среда» — это первый в России фестиваль рекламы и дизайна, на который принимаются только работы, меняющие нашу визуальную среду в лучшую сторону. «Мы ставим перед собой амбициозную задачу создания эстетических, культурных и социальных ориентиров. Именно поэтому мы задумали фестиваль „Среда“, цель которого поощрить и выделить тех дизайнеров, рекламные и брендинговые агентства, а также их клиентов, которые стремятся делать окружающую визуальную среду красивее и удобнее», — комментирует Вадим Буньков, арт-директор Vad Bunkoff design. Идея фестиваля пришлась по душе многим представителям арт-индустрии. «Как же хочется, чтобы хоть одна работа из конкурса пришла на замену своему оригиналу», — выражает надежду Владислав Деревянных, арт-директор РА «Восход». «Мне очень близка идея „поправить то, что не нравится“. Я, в общем-то, и дизайнером стал из-за того, что хотелось переделать весь тот дизайнерский ад, который был в СССР», — рассказывает Эркен Кагаров, арт-директор Студии Артемия Лебедева. Фестиваль имеет под собой конкурсную основу. Все присланные на конкурс работы будут распределены по номинациям, в каждой из которых будут свои победители. Всего на фестивале 15 номинаций, которые распределены на пять категорий: Айдентика (новая айдентика, ребрендинг/рестайлинг айдентики) Упаковка (новая упаковка, ребрендинг/рестайлинг упаковки) Дизайн среды (дизайн и оформление праздников и общественных мероприятий, дизайн и оформление мест продаж, дизайн и оформление общественных пространств) Реклама (видеореклама, наружная реклама, печатная реклама) Digital (новый сайт, редизайн сайта, новое мобильное приложение, редизайн мобильного приложения, интернет-реклама) Также организаторы решили выделить отдельную категорию «Концепции», в которую принимаются не реализованные работы или работы, не имеющие конкретного заказчика (айдентика, упаковка, дизайн среды, реклама, digital). Сомневаться в компетентности жюри, которое будет определять победителей в этих номинациях, не приходится. Судьями на фестивале «Среда» станут лучшие креативные директора, дизайн-директора, сотрудники брендинговых агентств, а место председателя жюри займёт творческий директор и партнёр DEPOT WPF Алексей Фадеев. Участие в конкурсе платное, подробнее о стоимости подачи заявки можно узнать на сайте фестиваля «Среда». Конкурсные работы принимаются до 18 октября, а церемония награждения, на которой лучшие исполнители и их заказчики получат свои призы, пройдёт 15 ноября.