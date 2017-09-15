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Видео: Наоми Кэмпбелл снялась в новой рекламной кампании H&M
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Видео: Наоми Кэмпбелл снялась в новой рекламной кампании H&M 

Попкорн News 15 сентября 2017
Фото: Попкорн News
В свои 47 Наоми Кэмпбелл по-прежнему остается одной из самых узнаваемых и востребованных моделей мира: легенда подиума поработала с H&M над созданием новой рекламной кампании, посвященной коллекции осень-2017, которая появится в продаже в магазинах H&M 21 сентября. Новая рекламная кампания H&M отправляет зрителей прямиком в сердце ночной жизни Токио, где атмосферу задают караоке, стильные стрижки-пикси и элегантные брючные костюмы, а Наоми превращает залитые светом фонарей улицы японской столицы в свой личный подиум. Кстати, Кэмпбелл не преминула отметить, что брючный костюм, в котором она снялась в рекламе H&M — ее любимая модель из новой коллекции бренда.
попкорнnews
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