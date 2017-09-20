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Криштиану Роналду разделся до трусов
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Криштиану Роналду разделся до трусов 

ТК «Звезда» 20 сентября 2017
Фото: ТК «Звезда»
На рекламных фото нападающий мадридского «Реала» продемонстрировал не только модные новинки в области нижнего белья, но и показал обнаженный торс со стальным прессом. Звезда мирового футбола Криштиану Роналду решил попробовать себя в качестве модели. 32-летний обладатель золотого мяча снялся в рекламе новой коллекции своего бренда нижнего белья CR7. Об этом сообщает Grazia На рекламных фото нападающий мадридского Реала продемонстрировал не только модные новинки в области нижнего белья, но и показал обнаженный торс со стальным прессом. Кроме того, он уверен, что никто лучше него не представит его собственную марку. Как отмечается, Роналду принимал активное участие в разработке коллекции, в которой преобладает его любимый принт камуфляж. Было весело играть в маскировку. Часто думаю, что мог бы сделать, если бы стал невидимым. Точно подшучивал бы над другими членами команды целый день, — пояснил он. По словам спортсмена, новая линия CR7 отражает его восприятие вещей. А он ценит смелость и озорство, причем, как в профессиональном, так и в личном плане.
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