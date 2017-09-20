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Рекламу одежды запретили из-за слишком сексуальных юных моделей
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Рекламу одежды запретили из-за слишком сексуальных юных моделей 

Lenta.ru 20 сентября 2017
Фото: Lenta.ru
Британский орган по стандартам рекламы (The Advertising Standards Authority) запретил к показу проморолик коллекции летней одежды популярного онлайн-бренда Pretty Little Thing из-за полуголых юных моделей в кадре. Об этом сообщает The Sun.
В заключении организации говорится, что девушки «очень юного вида» предстали перед зрителями в нарядах, которые акцентируют внимание на груди и ягодицах.
Жалобу на ролик подал один из зрителей после того, как увидел рекламу по телевизору. По заверениям представителей бренда, двум моделям было 23 и 24 года, но проверяющие постановили, что те выглядят «меньше, чем на 16». Кроме того, специалисты разглядели явный сексуальный подтекст в рекламе.
В рекламе девушки в пустыне демонстрировали наряды для летних фестивалей. Представители проверяющего органа уточнили, что связались с брендом и настоятельно рекомендовали больше не экспериментировать с сексуальностью моделей, которые могут показаться несовершеннолетними.
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