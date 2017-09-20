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Рекламу с полуголыми юными моделями запретили к показу в Британии
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Рекламу с полуголыми юными моделями запретили к показу в Британии 

Sostav.ru 20 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
В обсуждаемом рекламном ролике девушки в пустыне демонстрировали наряды для летних фестивалей. Британский орган по стандартам рекламы (The Advertising Standards Authority) запретил показ данного видео в связи с тем, что оно, по их мнению, акцентирует внимание зрителей на груди и ягодицах девушек «очень юного вида». Разбирательства по ролику начались после жалобы на него от одного из зрителей. Представители бренда уверяют, что моделям было 23 и 24 года, но проверяющие постановили, что выглядят девушки «младше 16 лет». Также специалисты отмечают, что разглядели явный сексуальный подтекст в рекламе. Состав внимательно посмотрел ролик от начала до конца, и нам показалось, что решение о его запрете было слишком жёсткой мерой.
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