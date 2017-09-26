Фото: Роберт Паттинсон в новой рекламной кампании Dior от Карла Лагерфельда 

Роберт Паттинсон продолжает свое сотрудничество с модным домом Dior и снялся для новой рекламной кампании Dior Homme. Съемка проходила в парижской мастерской Карла Лагерфельда, который выступил в качестве фотографа. На черно-белых снимках можно увидеть новую мужскую коллекцию знаменитого бренда, которую демонстрирует Паттинсон. Он примерил как классические костюмы, так и современную спортивную одежду — кожаные кеды и бомбер. Dior также представили несколько вариантов аксессуаров для мужчин — сумки и рюкзаки. Концепцией рекламной кампании стала современность повседневной моды, и Роберт отлично вписался в стилистику бренда.
попкорнnews