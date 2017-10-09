Ещё
Как сочетать ботфорты и oversize рубашку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сочетать ботфорты и oversize рубашку 

WMJ.ru 9 октября 2017
Лина выбрала для героини платье-рубашку свободного кроя и, как она сама признается, сделано это не случайно! Ведь oversize вещи одновременно и скрывают недостатки у тех девушек, кто обладает парой лишних килограмм, и подчеркивают силуэт у изящных и стройных леди. Фишкой образа стали ботфорты-чулки.
Стилист составила образ так, чтобы Матильда выглядела элегантно, а не вызвающие, ведь основной задачей было показать ей, что можно быть и яркой и женственной одновременно.
Хотите так же? Скорее смотрите видеосовет от Лины!
WMJ.ru: последние новости
Узкие очки, огненный пиджак и другие мастхэвы этой весны от известных стилистов и байеров: часть 1 Новая икона стиля и секса Алисия Викандер показала длинные ноги в очередном миниплатье Тренд сезона — брюки клеш: какие выбрать и с чем носить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение