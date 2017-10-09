Как сочетать ботфорты и oversize рубашку

Лина выбрала для героини платье-рубашку свободного кроя и, как она сама признается, сделано это не случайно! Ведь oversize вещи одновременно и скрывают недостатки у тех девушек, кто обладает парой лишних килограмм, и подчеркивают силуэт у изящных и стройных леди. Фишкой образа стали ботфорты-чулки.



Стилист составила образ так, чтобы Матильда выглядела элегантно, а не вызвающие, ведь основной задачей было показать ей, что можно быть и яркой и женственной одновременно.



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