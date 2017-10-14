Модный образ с жакетом без рукавов: советы стилиста

Такой жакет по-настоящему модная и стильная вещь! Он очень универсален и подойдет как для повседневного, так и вечернего образа. Впрочем, у такого предмета гардероба есть свои плюсы и минусы.



Если ты обладательница невысокого роста, стоит избегать жакетов макси-длины. А вот слегка полные бедра он скроет с легкостью. Дополни образ классической белой рубашкой и голубыми джинсами по фигуре. Для придания фактуры Лина использовала небольшую сумочку с цветочным принтом, бархатные босоножки на устойчивом каблуке и брошь.



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