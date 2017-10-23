Как носить oversize-свитер: советует стилист

Все мы любим объемную одежду. В нашем очередном выпуске звездный стилист программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова рассказывает, как этой осенью носить крутой oversize-свитер.

Для сегодняшей героини Лина подобрала комфортный, непринужденный и яркий свитер в стиле оверсайз. А все потому, что с помощью таких вещей очень легко корректировать фигуру, главное — знать секреты и тонкости!



Если у тебя пышный бюст, будь осторожна с такими вещами, но можно добавить пояс, и тогда все будет выглядеть отлично. Девушкам с типом фигуры «перевернутый треугольник» и миниатюрным особам лучше надеть каблуки.



Для героини Лина подобрала юбку в складку — она визуально вытягивает силуэт, белые кеды на плоской подошве и крутую сумку с росписью.

