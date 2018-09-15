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Тест: провинциален ли ваш вкус?
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Тест: провинциален ли ваш вкус? 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Глянец"
Быть городским жителем — не значит априори обладать безупречным вкусом. И наоборот, можно жить в провинции и отличаться врожденным чувством стиля.
Женский форум27
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