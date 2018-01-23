Как сочетать черный и белый цвета

Белый верх и черный низ — это классика, не выходящая из моды. В этом сочетании есть строгая утонченность и элегантность. И оба цвета — черный и белый — базовые.

Черный подчеркивает индивидуальность своего «носителя», и в то же самое время позволяет спрятаться от излишнего внимания.

Белый — цвет чистоты и невинности, олицетворение совершенства и аристократизма. Вещи белого и черного цветов обязательно должны быть в гардеробе!

В черно-белых тонах можно подобрать и бюджетные вечерние платья, и строгий офисный гардероб, и спортивную форму. Универсальное решение! На контрасте

В современной моде огромное разнообразие вариантов, где грамотно сочетается черный и белый. Это может быть принт полосками, клетками, ромбиками, колечками, горошком, «гусиная лапка». Могут быть отдельные предметы черного и белого цвета: белая блузка, черная юбка (брюки). Есть и другие варианты контрастного сочетания, например, когда черное платье украшено белой декоративной отделкой или наоборот.

На женщинах с пышными формами великолепно будет смотреться мелкий принт — белое на черном или черное на белом. В последнем случае рисунок должен достаточно плотно заполнять поверхность ткани.

А вы знали, что черный имеет оттенки? Да, да, не удивляйтесь! Разница фактур тканей в случае составления черно-белого ансамбля играет ключевое значение. Дело в том, что на разнообразных материалах черный цвет смотрится по-разному, приобретая то глубокий, то сизый, то серебристый или даже синий оттенок. Черная шелковая ткань выглядит совсем иначе, чем черный эластан, трикотаж или кожа. Это надо иметь в виду при создании черно-белых образов. Как экспериментировать?

Черная юбка, белая рубашка, черное пальто, белые брюки, черные туфли и белоснежные украшения — это вещи на все времена и вне переменчивых тенденций, но это вовсе не все, на что способен черно-белый дуэт. Каждый сезон дизайнеры показывают нам новые необычные образы с участием только лишь монохромных красок, и мы не перестаем убеждаться: с черным и белым цветом можно экспериментировать бесконечно. Причем как с одеждой, так и с аксессуарами.

Наденьте белую блузку с высоким воротником и блестящую party-юбку — решение не новое, но по-настоящему удачное, ведь на контрасте эти вещи дают отличный эффект. Горошек и клетка

Вечным принтом на все времена остается горошек и черно-белая клетка. Любые черно-белые версии популярных принтов — это всегда классика. И именно в рисунках эти два базовых цвета ярко демонстрируют свое бессменное качество — делать любую вещь элегантнее. Представьте себе платье в горошек красного цвета — это же имитация домашнего халата, а не самодостаточный стильный наряд!

Лиза

Не забывайте, что в искусстве фотографии черный и белый цвета выстраивают ошеломительные эффекты с игрой света и тени. Так и в моде хитрый трюк с визуальным моделированием фигуры, который так обожали дизайнеры в начале нулевых, лучше всего выходит именно с черно-белой гаммой. Контрастное сочетание цветов всегда привлекает внимание, а белое и черное особенно.

Еще раз повторю, что белый верх и темный низ — это азбука хорошего вкуса. В том числе поэтому подобное сочетание используется в униформах служащих в самых разных странах.