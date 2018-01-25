Как менялся стиль женщин в Италии за 100 лет

Итальянки не зря имеют репутацию женщин темпераментных и прекрасных. Жгучая красота итальянских женщин уже не первое столетие сводит мужчин с ума.

Роскошные волосы, идеальная темноватая кожа, женственная фигура и, конечно же, страстные взгляды — всё это заставляет трепетать представителей мужского пола. Свободолюбивые и энергичные итальянки умудряются следовать моде даже в сложные времена и выглядеть головокружительно.

За последние 100 лет неоднократно поменялись модные тенденции, но знойные красавицы неизменно остаются стильными и безоговорочно сохраняют за собой титул секс-символов.