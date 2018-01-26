Тест: какая сумка идеальна для вас

Неудачно подобранная сумка может испортить не только ваш образ, но и настроение на целой день. Сумка для женщины — это целая вселенная! Пройдите тест, чтобы узнать, какая сумка идеально впишется в ваш гардероб и образ жизни.