Тест: какая сумка вам подойдет

Люди стали пользоваться сумками еще на заре цивилизации: кочевники вынуждены были брать с собой все необходимое, перебираясь со стоянки на стоянку. Причем мужчины несли только оружие, потому что в любой момент должны были быть готовы к сражению, и весь скарб приходилось переносить женщинам племени.

Со временем эти примитивные мешки трансформировались в более привычные нам сумки на длинном ремне. На Севере их украшали мехом, у индейцев — бусинами, и такие древние этнические приемы до сих пор пользуются популярностью и вдохновляют многих дизайнеров на современные интерпретации.

Сумки бывают повседневные и нарядные, брутальные и женственные, с длинными или короткими ручками или вообще без них. Самое главное — найти во всем этом многообразии моделей подходящую именно вам, ведь неудачно подобранная сумка может испортить не только ваш образ, но и настроение на целый день.

Сумка для женщины — это целая вселенная! Пройдите тест, чтобы узнать, какая сумка идеально впишется в ваш гардероб и образ жизни.