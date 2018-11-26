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Тест: какая сумка вам подойдет 

Рамблер 23 часа назад
Фото: pixabay.com
Люди стали пользоваться сумками еще на заре цивилизации: кочевники вынуждены были брать с собой все необходимое, перебираясь со стоянки на стоянку. Причем мужчины несли только оружие, потому что в любой момент должны были быть готовы к сражению, и весь скарб приходилось переносить женщинам племени.
Со временем эти примитивные мешки трансформировались в более привычные нам сумки на длинном ремне. На Севере их украшали мехом, у индейцев — бусинами, и такие древние этнические приемы до сих пор пользуются популярностью и вдохновляют многих дизайнеров на современные интерпретации.
Сумки бывают повседневные и нарядные, брутальные и женственные, с длинными или короткими ручками или вообще без них. Самое главное — найти во всем этом многообразии моделей подходящую именно вам, ведь неудачно подобранная сумка может испортить не только ваш образ, но и настроение на целый день.
Сумка для женщины — это целая вселенная! Пройдите тест, чтобы узнать, какая сумка идеально впишется в ваш гардероб и образ жизни.
Женский форум
Мода , Тесты
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