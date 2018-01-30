Еще одна Мосс и другие восходящие звезды моды

Пока весь мир обсуждает модельные успехи Кайи Гербер и предрекает ей славу главной звезды поколения X, мы решили познакомить вас с не менее выдающимися, но, может быть, менее известными наследницами других громких фамилий, которые решили проявить себя на подиуме и в стиле. Лотти Мосс

В свои 20 младшая сестра топ-модели Кейт Мосс стала лицом Calvin Klein, Red Valentino, снялась в рекламе оправ Chanel и появилась на обложке Vogue в возрасте 18 лет, в то время как ее знаменитой родственнице такой шанс выпал только в 19. Всего за несколько лет в моделинге имя Лотти Мосс перестало ассоциироваться исключительно со старшей сестрой. У девушки появился собственный стиль, вовсе не похожий на популярный в 90-е героиновый шик.

@themarchpapers Публикация от Lottie Moss (@lottiemossxo) Дек 1, 2017 at 6:55 PST

Лотти — истинная британка. Она предпочитает появляться на публике в элегантных образах, лишь чуть-чуть приправленных дерзостью, например, в виде кружевного боди или клетчатого кроп-топа.

За плечами миниатюрной блондинки есть уже и несколько подиумных шоу. Она вышагивала по подиуму Chanel и Topshop. Растет и количество глянцевых обложек, конечно, их еще значительно меньше, чем у Кейт. Но ведь у Лотти все еще впереди. Систин Сталлоне

Средней дочери исполнителя роли Рокки Бальбоа всего 19, но она уже успела стать модной иконой. Экстремальные разрезы на платьях, фотосессии в белье, а также отличное чувство вкуса выделяют Систин Сталлоне на фоне других детей знаменитостей. За появлением сестер Сталлоне на красной ковровой дорожке следят так же тщательно, как и за их аккаунтами в Instagram. Девушки даже успели разделить на троих звание «Мисс Золотой глобус». Впрочем, пока только Систин определилась со своей будущей профессией и намерена стать «серьезной моделью», как когда-то была ее мама.

New campaign! Dream day in Bari with @DGBeauty and these Italian mamas. #DGemotioneyes Публикация от Sistine (@sistinestallone) Окт 10, 2017 at 12:42 PDT В копилке девушки уже несколько глянцевых фотосессий, в том числе для Teen Vogue, а также участие в показах Chanel и Topshop. В планах у модели фотосессия для обложки американской «библии моды» и, конечно же, бесчисленное количество модных показов.

Кроме того, малышка Сталлоне снялась в горячем видео для журнала Love и в рекламе Dolce&Gabbana. Элла Ричардс

@michaelkors the walk campaign by @tommyton thank you! #sidewalkspotted Публикация от Ella Richards (@ellarichardsr) Сен 24, 2017 at 12:58 PDT Какая мода и без наследницы империи рок-н-ролла! Внучка гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса начала свою модельную карьеру в 15. Она появилась на подиуме у Calvin Klein, Alexandеr McQueen, Prada, Giambattista Valli и Tommy Hilfiger, в 17 лет дебютировала в рекламной кампании Tom Ford вместе с Джиджи Хадид, стала лицом Burberry и даже снялась для российского Vogue. Кроме того, ее фотографии стали одними из главных экспонатов выставки Майкла Корса «Английские розы», которую дизайнер посвятил восходящим британским звездам.

От ее двоюродной бабушки — музы Ива Сен-Лорана Лулу де ля Фалез Элле достались непревзойденное чувство стиля и любовь к винтажной одежде. Косима Ауэрманн

Косима — яркая представительница мира миллениалов, предпочитающая достаточно демократичный и минималистичный стиль в одежде. Девушка пока не гонится за популярностью и считает, что всему свое время, да и не хочет прослыть «еще одной чьей-то дочерью». Айрис Лоу

Глубокий взгляд и узнаваемые черты лица выдают в Айрис наследницу фамилии Лоу. Она так похожа на знаменитого отца, актера и секс-символа Джуда Лоу , что мы совсем не удивлены ее модельным успехам, ведь, несмотря на скромный для модели рост, ее снимки очень выразительны. Модельную карьеру Айрис начала в 2015 году, снявшись в лукбуке Miu Miu, а сейчас красавица является лицом косметической линии Burberry.

Публикация от Iris Law (@lirisaw) Окт 10, 2017 at 9:38 PDT

Китти Спенсер Ее сравнивают с Майли Сайрус , и это сравнение вполне обоснованно! 17-летняя британка вполне может дать фору эпатажной певице, особенно это касается стиля звездной дочки. Айрис выбирает достаточно откровенные образы и ракурсы для фото в своем Instagram, впрочем, она признается, что ее стиль пока нарочито небрежный, ведь она все-таки подросток.

Shot for @marieclaire_es by the amazing @sergiponsphoto 📸 Wearing @dolcegabbana 🌹 Публикация от Kitty Spencer (@kitty.spencer) Янв 24, 2018 at 7:44 PST Племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер — самая старшая в нашем списке, ей уже 27 лет. Лицо Dolce&Gabbana и героиня британского Tatler обладает достаточно пышными формами для модели, но еще не входит в список див размера плюс. Она по-настоящему элегантна и вполне может составить конкуренцию своим «королевским коллегам» — герцогине Кэтрин и будущей жене другого своего кузена Меган Маркл. По крайней мере, ее образы уж точно не продиктованы Букингемским дворцом. И выглядит Китти Спенсер всегда интересно и абсолютно стильно.

В Британии многие считают, что Китти не только внешне похожа на Диану, но и воплощает некоторые ее модные идеи. Например, чаще всего она выбирает сумочку Lady Dior, которая была названа в честь ее знаменитой тети. Увлечение моделингом, впрочем, скорее всего, влияние матери Китти Виктории Локвуд, которая сама в прошлом была манекенщицей. Китти же не просто модель, в первую очередь она аристократка, да и в будущем скорее видит себя в кресле управленца каким-либо люксовым брендом, а пока она с удовольствием принимает участие в съемках рекламы и ходит по подиуму. Может себе позволить!