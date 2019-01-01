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Распространенные ошибки при выборе бюстгальтера 

Рамблер 2 часа назад
Бюстгальтер — незаменимый элемент женского гардероба.
Правильно подобранная модель акцентирует бюст, подчеркивая его красоту, и поддерживает грудь, предохраняя её от раннего старения.
Ещё одна замечательная его функция — возможность скорректировать форму груди и адаптировать её к одежде. Но если ваш бюстгальтер жмет или провисает, лямки врезаются в кожу, а грудь выпадает из чашечек или, напротив, слишком свободно лежит в них, то винить в этом нужно не дизайнеров и производителей, а себя.
Подбирать нижнее белье нужно с умом, обязательно примеряя понравившийся предмет. Но это не единственный секрет выбора бюстгальтера. Подобрать себе белье правильно вам помогут советы из нашего ролика.
Мода , Видео
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