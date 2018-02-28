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Как менялся стиль в России на протяжении 100 лет
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Как менялся стиль в России на протяжении 100 лет 

Рамблер 28 февраля 2018
Когда заходит речь о самых красивых женщинах мира, то неизменно вспоминают россиянок. Нежная славянская красота в сочетании с покладистым характером и трудолюбием — это ли не мечта миллионов мужчин?
Жительницы России умудряются сохранять очарование и привлекательность, несмотря на то, что модные тенденции меняются год от года.
За прошедший век наша страна прошла через множество испытаний и побед, которые оказывали влияние на стиль женщин, заставляя менять стиль макияжа, причёски, одежду. Каждое десятилетие привносило новые детали в образ россиянок, но всегда неизменным остаётся их обаяние.
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