Как менялся стиль в России на протяжении 100 лет

Когда заходит речь о самых красивых женщинах мира, то неизменно вспоминают россиянок. Нежная славянская красота в сочетании с покладистым характером и трудолюбием — это ли не мечта миллионов мужчин?

Жительницы России умудряются сохранять очарование и привлекательность, несмотря на то, что модные тенденции меняются год от года.

За прошедший век наша страна прошла через множество испытаний и побед, которые оказывали влияние на стиль женщин, заставляя менять стиль макияжа, причёски, одежду. Каждое десятилетие привносило новые детали в образ россиянок, но всегда неизменным остаётся их обаяние.