Легкая, но стильная прическа с невидимками

Какая девушка не знает про заколки-невидимки?

Они позволяют стильно уложить волосы, закамуфлировав крепление, с их помощью фиксируют пряди и локоны, ими закрепляют пучки и начесы.

Пожалуй, более универсального аксессуара для волос даже не существует. Но хотя невидимки обычно прячут, иногда они становятся элементом декора прически. Кстати, подобный прием набирает популярность. Разнообразие невидимок позволяет "играть" с любыми стилями.

Если выбрать яркие контрастные заколки с украшениями, то ими можно заменить и резинку, и заколку-краб. Героиня ролика с помощью невидимок превратила банальную укладку в оригинальную и нарядную, потратив всего лишь несколько минут. Хотите повторить этот маленький шедевр?