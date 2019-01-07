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Легкая, но стильная прическа с невидимками 

Рамблер 8 часов назад
Какая девушка не знает про заколки-невидимки?
Они позволяют стильно уложить волосы, закамуфлировав крепление, с их помощью фиксируют пряди и локоны, ими закрепляют пучки и начесы.
Пожалуй, более универсального аксессуара для волос даже не существует. Но хотя невидимки обычно прячут, иногда они становятся элементом декора прически. Кстати, подобный прием набирает популярность. Разнообразие невидимок позволяет "играть" с любыми стилями.
Если выбрать яркие контрастные заколки с украшениями, то ими можно заменить и резинку, и заколку-краб. Героиня ролика с помощью невидимок превратила банальную укладку в оригинальную и нарядную, потратив всего лишь несколько минут. Хотите повторить этот маленький шедевр?
Мода , Видео
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