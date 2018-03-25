Как сделать прическу в фольклорном стиле

Укладки в фольклорном стиле всё чаще встречаются и на подиумах, и на городских улицах. Секрет их популярности кроется в универсальности: фолк-причёски заменяют и банальные офисные укладки, и праздничные начёсы с локонами, и даже утомившие всех косички. Фолк-стиль проник и в свадебную моду: невесты с такими укладками смотрятся особенно нежно и трогательно. Ещё один приятный момент — лёгкость и простота фольклорных причёсок — для них не нужны ни сложные приспособления, ни щипцы или утюжки. Вам уже захотелось попробовать этот романтичный вариант? Тогда смотрите урок и воплощайте идею.