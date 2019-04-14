Шопинг в онлайн-магазинах: ожидание и реальность

Покупки в интернете — это кот в мешке. Часто при заказе вещей онлайн-покупателей подкупает красивая картинка, но в реальности приобретенный товар может выглядеть совершенно иначе. Без смеха на такие горе-покупки не взглянешь.