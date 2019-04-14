Покупки в интернете — это кот в мешке. Часто при заказе вещей онлайн-покупателей подкупает красивая картинка, но в реальности приобретенный товар может выглядеть совершенно иначе. Без смеха на такие горе-покупки не взглянешь.
Есть несколько способов оградить себя от неожиданностей:
- Выбирайте вещи знакомого вам кроя и силуэта.
- Если вам не важна степень прилегания к телу, ориентируйтесь на оверсайз: этот фасон поможет скрыть возможные огрехи кроя.
- Ориентируйтесь на размерную сетку и найдите сантиметр. Но не прикидывайте свои объемы на глаз, а точно снимите необходимые мерки. Стоит почитать, как это правильно делать с учетом всех нюансов.
- Чтобы досадных огорчений из серии «ожидание-реальность» не происходило, всегда читайте отзывы перед оформлением заказа.
- Если отзывов нет, но есть контакты продавца, вы можете написать ему и попросить помощи. Также продавцы всегда с готовностью соглашаются прислать дополнительные фото товара.