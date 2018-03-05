Hermes представили коллекцию осень-зима 2018/19

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ Hermes, осень-зима 2018. Мероприятие проходило в саду лицея имени Виктора Гюго в историческом квартале Марэ на правом берегу Сены.

По задумке Надеж Ване-Цыбульски, креативного директора модного Дома, дефиле должно было проходить в полумраке, поэтому собравшимся гостям пришлось ждать, пока солнце окончательно не зайдет. Вместо традиционного подиума модели шагали по багряного цвета гравию.

Подобный сет-дизайн был необходим для создания атмосферы в духе голливудских фильмов в жанре нуар, популярных во второй половине 1940-х годов.

Именно в этой эстетике осенне-зимняя коллекция Hermes и была выполнена. Оставшись верной традиционному для Hermes минимализму и лаконичному крою, Надеж Ване— Цыбульски добавила в новый сезон изрядную порцию драматизма.

Его ключевыми элементами стали строгие платья миди, глухие блузы, дубленки, свитера с высоким горлом, узкие юбки-карандаш и плащи из черной и цветной кожи. В качестве ярких акцентов дизайнер использовала обувь. Практически каждый образ был дополнен высокими сапогами из оливковой, рыжей, облачно-серой и темно-красной замши.