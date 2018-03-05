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К уггам приделали шпильки
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К уггам приделали шпильки 

Lenta.ru 5 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Французский бренд Y/Project представил на Неделе моды в Париже женские овчинные сапоги-ботфорты на высоких каблуках-шпильках, созданные совместно с брендом Ugg, сообщает The Sun.
Широкие голенища новых моделей обуви можно поднимать, так что они закрывают практически все бедро, либо заворачивать мехом наружу.
Дизайнеры бренда предложили комбинировать угги на шпильке с кожаными куртками, широкими блузами из шифона с драпировкой и жакетами-oversize.
В январе бренд Y/Project совместно с маркой Ugg выпустил высокие угги-ботфорты для мужчин. На своем показе мужской коллекции компания выпустила на подиум моделей в широких и высоких (закрывающих колени) фирменных сапогах и овчины бежевого цвета. В социальных сетях восприняли новую коллекцию негативно. «О боже, какого черта я на это посмотрел. Это отвратительно», — написал один из пользователей.
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