Как правильно дарить украшения

Приближается главный праздник весны, и мы непременно окажемся в положении и получателей подарка, и дарителей. Вторая почетная обязанность гораздо сложнее первой, ведь нужно угадать пожелания адресата и преподнести то, что непременно обрадует.

Дабы облегчить вам задачу и 8 Марта, и в любой другой праздник, когда перед вами стоит мучительная дилемма выбора, мы сделали эту памятку о том, как правильно дарить украшения.

Дарите символы, которые будут благоволить адресату

Перед тем, чтобы просто указать продавцу на тот браслет, который сияет ярче других, или на кольцо, притягивающее взоры внушительным размером камня, узнайте больше об адресате подарка. Кто он или она по знаку зодиака и по китайскому календарю? Какой камень и цвет является его символом?

Возможно, ювелирные украшения — не самые точные предсказатели судьбы и будущего, но это не лишает их таинственного внутреннего смысла, который как раз и зачаровывает получателя подарка. Вложите в украшение послание вместо того, чтобы писать его на открытке: пусть лягушка привлечет богатство, стрекоза — легкость бытия, змея — мудрость и рассудительность, дикая кошка — сильный характер и стремительность в достижении целей. Дарите эмоции, переведенные на язык драгоценностей

Задумайтесь, что вы хотели бы сказать адресату вашего подарка. Если это признание в любви, то найдите символ сердца — оно передаст ваше послание без слов. Если желаете клясться в верности, то ищите ключи или замок — эмблему нерушимого союза.

Если мечтаете о пополнении в семействе — намекните об этом деликатной ювелирной деталью. В этих намерениях найти подарок-эмоцию как раз и кроется самый ценный посыл — не просто обогатить адресата еще одной вещицей, но и оставить приятное воспоминание о знаменательной дате. Дарите украшения, которые останутся в вечности

Постарайтесь отойти на шаг от актуальных тенденций (если только перед вами не отчаянная модница!) и попытайтесь посмотреть в будущее вместе с подарком. Будет ли такая модель колье востребованной и через год-два-три? Не претендует ли дизайн этих сережек на «однодневку», которая завтра уже всем надоест? В покупках для себя мы не боимся рисковать, а вот с подарком другим стараемся искать что-то близкое к вечности, ведь вам будет так приятно увидеть, что адресат презента все еще носит ваш заботливо выбранный подарок и несколько лет спустя. Дарите то, что ассоциируется со счастьем

Если хотите по-настоящему угодить с подарком, спросите у адресата, что наполняет его или ее жизненной энергией, заставляет радоваться до такой степени, что сам ход времени останавливается. Рассекретьте его или ее заветные хобби и увлечения, чтобы перенести их на язык украшений и подгадать с ассоциацией, которая моментально пробудит улыбку и позитивные эмоции. Путешествия, материнство, спорт, чтение книг — у каждого из нас свой способ вырабатывать эндорфины, и дизайнеры украшений в курсе наших страстных увлечений и призваний.