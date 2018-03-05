Весенний тренд: широкие плечи — да или нет?

На неделях моды было предостаточно цитат из 80-х, пожалуй, самой пестрой и эклектичной модной эпохи прошлого века.

Можно даже догадаться, почему именно восьмидесятые так заинтересовывают дизайнеров, ведь они чем-то похожи на сегодняшнюю картину тенденций: в моде буквально все — от наивной женственности и классической элегантности до назойливого китча и расслабленного спортивного стиля.

Универсализм — с элитарностью, женственность — с мужественностью, традиции — с примесью провокации, а иначе про тебя не напишут в социальных сетях.

Этот дуализм в моде раскрывается буквально в любой тенденции. Возьмем в качестве примера один из символов 80-х — моду на широкие плечи. Популярной одежда с широкими плечами действительно стала в эту эпоху, но сама идея пришла из 40-х годов — именно тогда девушки начали активно носить мужские пиджаки на несколько размеров больше, но не по заветам журнала Vogue, а по требованиям военного времени и самого непростого десятилетия XX века.

По сути, если мыслить метафорами, то пиджак с мужского плеча как бы передавал женщине мужские качества — силу, уверенность в себе, жесткость. И если в 40-е годы по-другому было нельзя, то в 80-е нести на своих плечах все заботы мира стало уже неким милым притворством.

И именно из 80-х дизайнеры черпают стилистическое прочтение этой вещи — на контрасте с чем-то безумно женственным, сексуальным, фетишистским, притягательным, если даже не слабым и беззащитным. Даже в коллекциях таких антагонистов от моды, как Gareth Pugh, плечи гигантские, зато их сопровождают леопардовый принт и красная помада, те еще коронные элементы соблазнения.

Но чтобы не опережать время на сезон вперед, мы изучили подробнее коллекции наступившего весенне-летнего сезона. Резюме: широкие плечи присутствуют, и сочный контраст женственности и мужественности все также при них.

Посмотришь показы Tom Ford и Saint Laurent и засомневаешься, стоит ли вообще называть эту тенденцию спорной: у обеих этих марок широкие плечи на платьях и пиджаках вышли безумно сексуальными благодаря присутствию неизменных слагаемых — декольте и длинных ног на шпильках.

Том Форд и вовсе придумал костюм мечты — широкоплечий, белоснежный и оттого совершенно не «пижамный», не бутафорский. Так что если найдете для себя что-то похожее, ну или как минимум объемный пиджак, то низ подбирайте нескромный — кружевные штанишки, например, как у Saint Laurent, и непременно с каблуками.

От эротизированных интерпретаций — к более неформальным. Y/Project показывают, как носить дедушкин пиджак, если дело происходит не на даче: опять же с каблуками, но на этот раз еще и с шортами с разрезами и цветастым боди. Снова контраст: явно взрослая вещь и подростковая небрежность с солидной долей пофигизма.

Похожая история у Alexander McQueen, чей образ с пиджаком с широкими плечами неумолимо напоминает главного героя фильма «Заводной апельсин». Наглухо закрытый пиджак идет в комбинации с кожаными брюками, красным цветом и мокрыми волосами — опять же на контрасте. Редко кто из дизайнеров избегает этой игры в противоречия, когда дело доходит до широких плеч.

Chanel , например, перед нами девушка-цветок в пальто на несколько размеров больше, но в изящных ботильонах, в перчатках и с вуалью на лице — такая защищенная и беззащитная одновременно. А «плечистые» платья Chanel и вовсе почти что копии нарядов Эльзы Скиапарелли предвоенной эпохи — синоним сильной женщины, которой не нужно копировать во всем мужчин, чтобы найти свое место в обществе.

А теперь посмотрим, что получается, если к широким плечам не добавлять «специй» в виде соблазнительности и сексуальности. Получается пресный коктейль с однотипными ингредиентами. В первую очередь раздражает форма — унылый прямоугольник, который не спасает даже яркий цвет и рисунок. А во-вторых, чересчур банальная прямолинейность — та, что свойственна обычно домашней одежде. Но для тех, кто наряжаться и «играть в моду» не планирует, почему бы и нет?