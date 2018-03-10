Модель, покорившая Интернет, оказалась выдумкой

Знакомьтесь, это Шуди Грэм — первая в мире диджитал-супермодель, готова составить серьезную конкуренцию настоящим девушкам из плоти и крови. Пока "аналоговые" красавицы пропадают в спортзале и следят за своим дневным калоражем, Шуди завоевывает "лайки" пользователей стильными съемками.

@shudu.gram

Пользователей Сети удивлять все сложнее и сложнее, но в этот раз на крючок удалось подсадить даже самых искушенных инста-серферов. Модель Шуди Грэм цепляет взглядом, женственными и при этом очень хрупкими формами, нарядами. Но что не так с девушкой, которая так легко заставила восхищаться собой всех вокруг?

@shudu.gram

Да все, в общем-то, в порядке, если не считать того, что Шуди — всего лишь идеальное творение фотографа и художника 3d-моделиста. То есть на самом деле, в физическом смысла мисс Грэм не существует вовсе. Но девушка на снимках выглядит настолько реалистично, что многие до сих пор ищут подвох.

@shudi.gram

У Шуди Грэм даже есть фотосессия с настоящим человеком. Так автор снимка и "создатель" Шуди решил придать образу реалистичности и человекоподобности.

По словам художника, в образе Грэм он хотел воплотить свой идеал женской красоты, а получилось нечто большее — диджитал-модель, действительно способная составить конкуренцию живым девушкам.