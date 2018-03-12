68-летняя бабуля стала известным модным блогером 

1/10 Сьюзи Грант почти ежедневно занимается тем, что по кофейням Англии ищет лучшие ракурсы для фото. Ей 68 лет, но Сьюзи, которая ступила на поприще модного блогера по совету своих крестных детей, это не смущает. Фото: Instagram.com

2/10 Грант считает, что женщине не обязана исчезать с радаров общественности по достижении «определенного возраста». Стареть, по ее мнению, надо с позитивом и уж точно не будучи невидимкой. Фото: Instagram.com

3/10 И Сьюзи делает все, чтобы следовать своим словам. Она делится модными фоточками своих приключений как из окрестностей своего дома в Брайтоне, так и из стран типа Индии. Фото: Instagram.com

4/10 Хештеги, которые она использует, можно перевести как #седыеволосынезаботят, #морщинысейчастакиегорячие и #поцелуймойвозраст. Фото: Instagram.com

5/10 Переломным моментом для Сьюзи стало ее 25-летие – именно тогда ее мать скончалась от сердечного приступа в возрасте 62 лет. По мнению Грант, причиной этому стали лишний вес матери, склонность к употреблению алкоголя и отсутствие физической нагрузки. Фото: Instagram.com

6/10 И все же в 40 лет Сьюзи Грант заметила, что возраст не щадит и ее саму. Поэтому она попробовала еще больше сместить приоритеты в сторону своего здоровья. На этом этапе она полностью отказалась от употребления высокоградусных спиртных напитков и курения. После чего потратила еще три года на то, чтобы изучить диетологию. Фото: Instagram.com

7/10 Изменив образ жизни, она изменила и место жительства – в 2000 году перебралась из Лондона в более либеральный, по ее мнению, Брайтон. Фото: Instagram.com

8/10 В 2003 году Сьюзи Грант выпустила первую книгу по здоровому образу жизни, а после написала еще две, пока ее крестные дети не посоветовали ей вести блог. Фото: Instagram.com

9/10 Она начала с того, что стала интервьюировать людей на улице, ища вдохновения в людях за 70, которые катались на роликовых коньках, ярко красили волосы, следили за весом и активно купались в море. Фото: Instagram.com