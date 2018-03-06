Носок на руке модели взбудоражил журналистов

Неизвестная модель прошлась по Парижу с носком на руке, сообщает Fashionista.

В конце месяца моды журналисты заметили девушку, которая гуляла по городу в синем джинсовом платье и с ярко-желтым носком на правой руке. Позируя фотографам, модель озвучивала его как детскую игрушку. Фотографии удивили пользователей социальных сетей: «Если кому-то интересно, что происходит на месяце моды — я потратила 20 минут, обсуждая это с психологом. И похоже, этого было недостаточно! У него же даже нет лица!» — написали в комментариях в Twitter.

В феврале польская компания выпустила носки с изображением Адольфа Гитлера. На сайте бренда-производителя Nanushki сказано, что диктатор должен «навести порядок в ящике с носками». Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау обвинили бренд в использовании изображения «одного из самых крупных преступников в истории в маркетинговых целях».

Nanushki отреагировал на обвинение, переименовав Адольфа в Патрика — обычного финансиста, который по чистой случайности похож на нацистского лидера.