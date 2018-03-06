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Какую роль сегодня играет брошь
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Какую роль сегодня играет брошь 

Вечерняя Москва 6 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
7 марта во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открывается выставка «Брошь ХХ века. Мир русской ювелирной миниатюры».
Появившись еще в бронзовом веке, броши плотно вошли в обиход.
— Сначала они носили исключительно практический характер, — рассказывает дизайнер бижутерии Виктория Алесс. — Но с течением времени превратились в модный аксессуар.
Сегодня брошь есть в шкатулке у каждой уважающей себя модницы, ведь украшение с интересным дизайном — хороший способ подчеркнуть свою индивидуальность.
— В этом сезоне особенно популярен стиль нового барокко, — продолжает дизайнер. — Такие броши массивны и сочетают сложную геометрию с нарочитой помпезностью.
Однако такой аксессуар подойдет далеко не к любому наряду, а только на выход. Для повседневной носки лучше выбирать более изящные модели.
— Сейчас очень актуальны цветочные и растительные орнаменты, — отмечает Виктория.
Помимо драгоценных и полудрагоценных украшений дизайнеры предлагают и интересные варианты из пластика, стразов, стекла и даже войлока.
— Некоторый инфантилизм в украшениях вроде брошки-котика или значка Супермена сейчас не считается дурным вкусом, даже наоборот, — резюмирует Алесс.
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