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Главный тренд весны: как носить золото
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Главный тренд весны: как носить золото 

Sunmag 7 марта 2018
Фото: Sunmag
Весна — наше коронное время, когда в голове витает столько громких проектов, а сердце требует разбавлять креативные порывы захватывающей дух романтикой. И если притянуть удачу в любви — не такая уж и простая задача, то для личностного роста и карьерных успехов действует все тот же безошибочный секрет — много трудиться, учиться новому, брать пример с вдохновляющих личностей и не сдаваться перед неудачами. Так однажды вы непременно научитесь превращать все вокруг себя в золото, но только, в отличие от судьбы героя мифов царя Мидаса, ваша история будет иметь прекрасную развязку.
Ну а окружить себя золотом в виде нарядов, аксессуаров и украшений вы можете уже сейчас, для вдохновения опять же. Кстати, те же греки ассоциировали этот металл с солнцем и верили в его магический исцеляющий свет — именно его лучей нам за зиму так не хватало, так что восполняем дефицит!

Солнечные очки в оправе под золото

Винтажная форма в весьма современном исполнении: металлическая оправа не обрамляет стекла, а накладывается на них, что создает необычный 3D-эффект. А уж оттенки заворожат любую из нас: розовое золото на стеклах, желтое — в оправе.

Купальник цвета розового золота

В 2000-х на этот купальник повесили бы ярлык «безвкусица». Ну и славно, что эта эпоха стереотипов и догм закончилась, ведь золото — лучший «сообщник» хорошего загара.

Золотое кольцо с фианитом

На месте фианита должен быть бриллиант такого же размера, но и его время наступит, а вы пока с помощью этого кольца визуализируете свои заветные желания.

Футболка с принтом

Есть вещи, у которых как будто бы присутствует душа, и эта футболка — одна из таких редкостей. Все дело, конечно же, в бесподобно подобранном рисунке, от которого, как от картин талантливых художников, исходит внутреннее освещение.

Блузка из атласа под золото

Изысканное золото без претензий на пафос в нашем воображении выглядит именно так — как элегантная блузка незатейливого кроя, к которой и украшения не нужны, а блеска и так предостаточно.

Позолоченные наушники

Влюблены окончательно и бесповоротно: с этими наушниками хочется уверенно шагать в сторону весны под бодрые ритмы любимых песен. И серые будничные утра, возможно, перестанут быть такими серыми…

Сумка-корзинка с позолотой

Zara исполнила мечту всех поклонниц стиля Джейн Биркин и выпустила сумку-корзинку, причем не простую, а по-настоящему золотую: верхняя часть выполнена из меди, так что задорный аксессуар обещает прослужить вам долго (в том числе, возможно, и как домашний декор).

Золотые серьги с бриллиантами

Для золотых украшений с изящным дизайном всегда найдется место и время, а если сокровище еще и весит всего один грамм, то вы точно станете лучшими друзьями в будни и выходные.

Кеды из позолоченной кожи

По мартовским лужам в таких кедах не набегаешься, но мы делаем ставки на раннюю весну и не убираем далеко светлую и блестящую обувь.

Мужской пуховик с эффектом блеска

Мужские коллекции умеют радовать, особенно когда находишь в них модную вещь «без половых признаков», да еще и в маленьких, «девичьих» размерах.
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