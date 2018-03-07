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Louis Vuitton представили новую коллекцию
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Louis Vuitton представили новую коллекцию 

Fancy Journal 7 марта 2018
Фото: Fancy Journal
В Париже в рамках Недели моды состоялся показ Louis Vuitton, осень-зима 2018/19. Мероприятие, проходившее в историческом дворе Лувра, посетили Дженнифер Коннелли, София Тернер, Эмма Стоун, Леа Сейду, Катрин Денев, Изабель Юппер, Хлоя Грейс Морец, Мишель Уильямс и Джейден Смит. Подиум, по которому дефилировали модели, был стилизован под космический корабль.
Именно на этом контрастном миксе аристократичного прошлого и фантастического будущего новая коллекция и была выстроена. Николя Жескьер, креативный директор французского модного дома, объединил в новом сезоне самые выразительные проявления викторианского костюма (расшитые кафтаны, корсеты на шнуровке, золотые цепи вместо поясов и блузы с покатыми плечами) с современными силуэтами в стиле athleisure (оверсайз свитшотами, узкими юбками, топами и платьями из технологичных материалов). Эффектным дополнением ретро-футуристской эстетики стал новый стилистический прием: вместо традиционной пары перчаток, многие модели выходили на подиум лишь в одной, сшитой из черной матовой кожи.
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