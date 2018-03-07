Модели, чья внешность не вписывается в привычные стандарты красоты

Ежегодно тысячи привлекательных девушек и юношей подгоняют себя под стандарты красоты и пробуют покорить подиум, но все чаще в мир моды приглашают моделей с очень нестандартной внешностью. Стереотипы о красоте ломаются под влиянием модных трендов и публике демонстрируют новые лица, которые покорили профессионалов этой сферы своей необычностью.

Кассандра Бэнксон

В подростковые годы модель столкнулась с проблемой угревой сыпи, которая была настолько сильна, что не пропала с годами. Из-за издевательств одноклассников ей пришлось отказаться от школы и перейти на домашнее обучение, но сейчас некогда угнетающее акне помогло ей получить статус востребованной модели и блогера. В своих видео девушка рассказывает как правильно замаскировать даже наиболее проблемные участки кожи. Кейтин Стиклс

Из-за страшного недуга у Стиклс деформировались лицевые кости, появился сколиоз и даже изменилась форма зрачков. Такая необычная внешность привлекла известного фотографа Ника Найта из Британии, который предложил девушке сняться для обложки журнала V Magazine. Суффрант Ральф

Темнокожий парень-модель отличается значительным количеством веснушек, коими покрыто все тело, что нехарактерно для его типажа. В юности он сильно стеснялся своей особенности, но именно она помогла ему стать популярным и зарабатывать достаточно денег, чтобы его семья больше не жила в нищете. Сара Гюртс

26-летняя девушка страдает весьма редким заболеванием, по вине которого ее кожа похожа на постаревшую. Несмотря на такой недостаток, модели все же удалось стать весьма востребованной и даже вдохновить женщин, испытывающих недовольство своим внешним видом, на собственные свершения. Девон Аоки

Американка является самой низкорослой супермоделью в мире, а ее рост составляет 165 см. Несмотря на достаточно маленький, как для вышеуказанной сферы деятельности, рост она смогла добиться успеха в мире моды и даже снималась в таких кинокартинах, как «Город грехов» и «Двойной форсаж». Син Е Чжи Цзянь

Юноша из Китая обладает уникальной внешностью и его часто сравнивают с эльфом. Он смог покорить международные подиумы благодаря утонченным чертам лица, впечатляющим волосам и изящности, которую не оставили без внимания различные модные агентства. Эрика Линдер

Модель может с легкостью трансформироваться из привлекательной женщины в красавца-мужчину и наоборот благодаря ее андрогинной внешности. Такая особенность ценится в современной моде, что позволяет Эрике зарабатывать в несколько раз больше обычных коллег.]]>