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От темного ангела до белоснежного лебедя: эволюция оскаровского стиля Марго Робби
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От темного ангела до белоснежного лебедя: эволюция оскаровского стиля Марго Робби 

Eva.ru 7 марта 2018
Фото: Eva.ru
Премия «Оскар» интересна не только своими наградами, но и красной дорожкой. В 2018 году модным фаворитом стала актриса Марго Робби. Мы вспомнили, что девушка надевала на «Оскар» раньше.
Робби только недавно стала завсегдатаем Оскара. Девушка начала свою карьеру в Австралии десять лет назад, на красной дорожке на нее стали обращать внимание около пяти лет назад. Уже в 2018 году девушка была не просто номинирована как «Лучшая актриса» на Оскар за роль в фильме «Тоня против всех», но и поразила всех своим очаровательным видом. Для красной дорожки главного кинособытия Марго выбрала платье от-кутюр Chanel, которое специально для нее создал Карл Лагерфельд. Сама актриса поделилась, что это лучше, чем в мечтах: «Я чувствую себя собой, но намного более гламурной, чем в своих мечтах».
Блондинка Марго в белоснежном платье смогла всех очаровать и уже трудно вспомнить, что в далеком 2014 году она выглядела совершенно по-другому: длинные черные волосы и такое же черное платье.
Премия «Оскар» считается самой значимой в кинематографе. Десятилетиями трансляция данного события приковывает внимание миллионов зрителей у телеэкранов. Но рейтинг последней церемонии оказался самым низким в ее истории, что многие посчитали закономерным.
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