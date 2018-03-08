Модные куртки для тех, кому за 40: правила выбора

Меховая куртка

Фасон: обычно такие куртки довольно короткие — до бедра (этим они и отличаются от шуб), чаще без воротников. В гардеробе 40-летней женщины хорошо работают модели с поясом, но стоит помнить, что меховые пояса уже вышли из моды. Альтернатива им — замшевые, тканевые или кожаные.

Материал: искусственный или тонкий натуральный мех (из кролика). Предпочтение лучше отдать короткому ворсу. Важно: чем пышнее формы, тем короче мех, иначе рискуете превратиться в пушистый шар.

Цвет: ахроматичные цвета никто не отменял, но лучше выбрать что-то в пастельных тонах, чтобы выделяться из толпы и вместе с тем выглядеть респектабельно.

С чем носить: с кюлотами, плиссированной юбкой длиной миди, платьями ниже колена. Как правило, меховую куртку не застегивают, а сумку к ней выбирают небольшого размера.

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Фасон: по сути это та же дубленка, но укороченная. У нее есть отложной воротник, могут быть декоративные элементы на рукавах или полочках. Зрелым женщинам рекомендуется останавливаться на моделях с широкими воротниками, чтобы лицо и шея выглядели изящнее.

Материал: дубленая овчина, вывернута кожей наружу. При выборе следует обращать внимание на качество выделки. Для этого достаточно провести рукой по ворсу: должен остаться видимый след. Плюс дубленки в том, что она дешевле меховой куртки, но смотрится так же дорого и статусно.

Цвет: оптимальной будет нейтральная цветовая гамма (коричневый, черный, бежевый, серый цвета), чтобы можно было по-разному обыгрывать вещь в образе.

С чем носить: для женщин после 40 идеальным сочетанием будут темные джинсы с высокой посадкой, юбка-карандаш или платье-футляр. В качестве обуви в лук впишутся ботильоны на устойчивом каблуке.

Куртка-авиатор

Фасон: очень короткая куртка на молнии с накладными карманами и отложным воротником. Существуют модели с металлическим декором, шнуровками и даже кружевом, но это будет лишним для женщины после 40 лет. Стоит выбирать максимально простой фасон.

Материал: верх может быть выполнен из кожи (традиционно), замши (внешне напоминает дубленку) или денима. Последний вариант не универсален, поэтому его не рассматриваем. Кожа должна быть матовой, иначе она удешевит образ. Подкладка меховая, так что куртка подойдет для ранней весны.

Цвет: общая рекомендация — нейтральные оттенки, но если к ним душа не лежит, то брюнеткам подойдет цвет бургунди, а блондинкам — оливковый.

С чем носить: с джинсами с высокой посадкой, кюлотами или шерстяной юбкой длиной миди. Дополнит ансамбль маленькая сумка через плечо.

Дутая куртка

Фасон: дутая куртка для женщины 40+ должна быть максимально компактной, чтобы не утяжелять силуэт. В идеале стоит выбирать модели без капюшона или с отстегивающимся капюшоном. Так вы будете казаться стройнее. Длина может варьироваться от начала до середины бедра.

Материал: советуем присмотреться к довольно бюджетным, но стильным курткам из болоньи. Они имеют приятный перламутровый или металлический блеск (тот случай, когда блеск позволителен). Этот синтетический материал отлично подойдет для дождливой погоды. Важно, чтобы подкладка была из хлопка. Наполнителем может быть как синтепон, так и тинсулейт.

Цвет: в целом на женщинах за 40 красиво смотрятся персиковый, пыльно-розовый, небесно-голубой оттенки. Они освежают и придают коже сияния.

С чем носить: джинсы, брюки, платья — все можно. На нелетную погоду следует подобрать удачную обувь: высокие ботинки на шнуровке или резиновые сапоги. Украсит лук оригинально завязанный платок.

Кожаная куртка

Фасон: имеются в виду две популярные модели: куртка-косуха и классическая кожаная куртка. Обеим место в гардеробе сорокалетних женщин, но есть несколько нюансов. Во-первых, лучше выбирать модели с минимальным количеством заклепок, карманов, ремешков и других элементов декора. Во-вторых, предпочтительнее отложной воротник в классических куртках, так как стойка уже не в тренде. В-третьих, не рекомендуем очень узкие и приталенные силуэты, они тоже не встречаются на подиумах и не всегда выгодно подчеркивают фигуру.

Материал: гладкая кожа (обычно это первая ассоциация) и замша (это оленья или лосиная выделанная кожа). Из последнего материала шьют только косухи. Экокожа (поэтичное название кожзама) упростит образ.

Цвет: классический черный, а также темно-бордовый, различные оттенки коричневого и бежевого (от цвета капучино до шоколадного). Стильно выглядят замшевые косухи цвета бутылочного стекла и модели серых оттенков.

С чем носить: гармонично смотрятся в ансамблях с платьями и юбками из струящихся тканей, а также с укороченными строгими брюками и джинсами. В качестве обуви можно выбирать от ковбойских сапог до лоферов. А вот с обувью в спортивном стиле после 40 лет кожаные куртки лучше не комбинировать: рискуете выглядеть как подросток-переросток.

Бомбер

Фасон: здесь никаких особенностей нет, так как фасон бомбера всегда один и тот же — бочкообразная форма, манжеты на рукавах и ворот-резинка. Единственный момент заключается в том, что модель должна сидеть максимально по фигуре: мешковатые курточки больше идут молодежи.

Материал: беспроигрышный вариант для женщин за 40 — это бомберы из шелка или замши. Они выглядят более женственно и солидно.

Цвет: строгих ограничений нет, но лучше отказаться от фиолетовых и зеленых оттенков, так как они подчеркивают синяки под глазами (если они есть).

С чем носить: с юбками. Игра на контрастах фасонов всегда молодит и свидетельствует о хорошем вкусе и чувстве стиля. Особенно эффектно смотрится комбинация бомбера с плиссированной юбкой.

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