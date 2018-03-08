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Какой костюм! Новый выход Виктории Бекхэм в Лондоне
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Какой костюм! Новый выход Виктории Бекхэм в Лондоне 

Peopletalk 8 марта 2018
Фото: Peopletalk
Виктория Бекхэм (43) как никто другой знает, что лучшая реклама ее марки — это она сама.
Сегодня папарацци заметили Вики в Лондоне рядом с ее магазином, где она встречалась с Николой Мендельсон (46), вице-президентом Facebook в Европе. Поводом для встречи стало обсуждение темы женщин в бизнесе (в честь Международного женского дня).
Для выхода Бекхэм предпочла брючный костюм сиреневого цвета из своей последней коллекции и добавила к образу лодочки мятного оттенка.
Как тебе?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakoj-kostyum-novyj-vyhod-viktorii-bekhem-v-londone/
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