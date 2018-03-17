Бабушкины костюмы, провинциальные наряды и другие модные ошибки гостей показов Mercedes-Benz Fashion Week Russia 

Аделине Сотниковой стоит быть чуть более аккуратной при сочетании таких разных фактур. Блестящий топ и матовые ботфорты сделали девушку визуально шире на пару размеров. Мы уже доказывали тебе, что total black может смотреться не скучно. Скорее ищи этот наш материал и не бери пример с Катерины Шпицы. К сожалению, мужчины в России редко попадают в точку, когда дело касается в моде. Александру Панайотову явно никто не сказал, что такие жилеты давно не в моде. Да и Ираклий, кажется, остался где-то в начале 2000-х. Парни, соберитесь! Так больше никто не ходит. В образе Марии Берсеневой идеален только свитер. Но такие вещи лучше носить во-первых, с поясом, во-вторых с джинсами-клеш и кроссовками или ботильонами-носками. Чтобы создать идельный образ в стиле спорт-шик Олесе Судзиловской стоило оставить из этого блестящего комплекта только брюки с лампасами, а вот футболку надеть матовую и светлую. Липа Тетерич в этом виниловом тренче выглядит на два размера больше. Анны Калашниковой не бывает много, правда? Это платье выглядит так, будто куплено в социальном магазине. Кате Лель давно пора нанять стилиста. Из этих вещей можно составить образ намного интереснее, если правильно подобрать обувь, и аксессуары. Юлия Беретта надела модный кардиган, но подобрала к нему неудачный комплект. Такая накидка лучше бы смотрелась с платьем-комбинацией и босоножками. Этот образ мог бы выглядеть менее провинциально, если бы Анна подобрала правильную обувь. Все внимание на клатч. И у нас больше нет комментариев. Не у всех футболистов есть вкус. Сливовые макасины Павлу Погребняку явно не идут. Заменяем на белые кроссовки, а крокодиловую куртку на матовый бомбер — и все будет уже не так плохо. Вика Дайнеко добавила себе возраста и килограммов, выбрав этот голубой костюм. Тутта Ларсен лучше бы смотрелась в платье приталенного силуэта с расклешеной юбкой. А этот бесформенный жакет абсолютно съел ее формы. Если брюки Елены Захаровой отрезать от комбинезона и надеть, например, с этой же рубашкой и кожаным тренчем, образ бы получился лучше. Просто и скучно. Только так можно охарактеризовать look Елены Борщевой. Заменим черные брюки на голубые клеши или брюки в клетку и вуаля — более модный аутфит готов. Чтобы этот образ выглядел более гармонично (насколько это, конечно, возможно), Кате стоило выбрать узкий ремешок и повязать его на талии, а не около линии бедер. Жена Руслана Нигматуллина явно прогадала с выбором платья. Классическое платье-смокинг село бы на ней лучше. Да и самому бывшему вратарю сборной России стоило бы заменить рубашку на более классическую. Тренд на костюмы не обошел наших звезд, однако далеко не все из них научились правильно их выбирать. Основная ошибка — рассинхрон в фактурах и неправильная длина жакетов. Кроме того, селебрити решили проследовать и тренду на total black, однако получилось это очень скучно. Что именно мы посоветовали бы исправить — ищи в нашей галерее. Кстати, в этот раз под наш критический взгляд попали и мужчины. Мечтала указать на модные ошибки бойфренду? Пусть поищет в галерее фотографии Александра Панайотова и Ираклия. В общем, листай галерею и не повторяй этих ошибок! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram! Текст: Диана Гербер Фото: пресс-служба, Екатерина Ширинкина/WMJ.ru