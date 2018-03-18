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Как одевались звезды на показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia: самые яркие образы из Instagram
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Как одевались звезды на показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia: самые яркие образы из Instagram 

WMJ.ru 15 часов назад
Фото: WMJ.ru
Белла Потемкина и Айза АнохинаInstagram Дарья Мороз, Юлия Пересильд и Полина ГагаринаInstagram Валентин ЮдашкинInstagram Елена КулецкаяInstagram Анастасия КрайноваInstagram Лёля БереноваInstagram ЛояInstagram Елена Борщева и Ирина ПеговаInstagram Анастасия КрайноваInstagram Аделина СотниковаInstagram Анна КалашниковаInstagram СогдианаInstagram СогдианаInstagram СогдианаInstagram Алеся КафельниковаInstagram Екатерина Одинцова и Олимпиада ТетеричInstagram Ксения Бородина, Белла Потемкина, Анастасия Решетова и Екатерина ОдинцоваInstagram Анна КалашниковаInstagram Татьяна КотоваInstagram Олеся СудзиловскаяInstagram Виктория ДайнекоInstagram Олеся Судзиловская, Филипп Киркоров, Игорь Гуляев и Алла ПугачеваInstagram Настя ДжонсонInstagram Многие звезды выбрали костюмы: Айза Анохина предпочла классический приталенный смокинг, Виктория Дайнеко — костюм цвета бирюзы в винтажном стиле, а Дарья Мороз выбрала аутфит в нежном бежевом цвете. Согдиана в один из дней Недели моды вышла в черных брюках с лампасами и пиджаке в серебристом цвете, а в другой — в платье-тренче в красную полосу. Валентин Юдашкин совместил брюки и рубашку цвета бордо с денимом. Не обошлось без тренда грядущей осени винила. Екатерина Одинцова выбрала синий виниловый тренч, а Игорь Гуляев — виниловый тренч в шотландскую клетку. Белла Потемкина пришла в виниловом платье мини-длины в трендовом фиолетовом цвете. Скорее листай галерею и выбирай, чей образ тебе понравился больше! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Мария Махова Фото: Instagram.com
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