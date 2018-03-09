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Модные тренды: 6 аксессуаров для волос, которые вернулись из прошлого
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Модные тренды: 6 аксессуаров для волос, которые вернулись из прошлого 

Fraufluger.ru 9 марта 2018
Фото: Fraufluger.ru
Мы уже писали про прически, которые будут в тренде в грядущих сезонах. Самое время разнообразить укладки различными аксессуарами, которым также пророчат большое модное будущее. Модные тренды: 6 аксессуаров для волос, которые вернулись из прошлогоТюрбан Марк Джейкобс своим весенним показом в очередной раз  доказал, что мода циклична и повторил свой собственный подвиг — вновь вывел
тюрбаны в фэшн-тренды. В 2009 году ему это удалось, благодаря вечернему образу
Кейт Мосс, который дизайнер разнообразил чалмой. В этот раз на шоу Джейкобса
модели демонстрировали тюрбаны, а сам Марк прокомментировал выбор головных
уборов тем, что они создают атмосферу отдыха и поднимают настроение.
Повязка Повязки на голову долгое время ассоциировались у нас с  походами в спортзал и утренней пробежкой. В этом году дизайнеры предлагают нам  отбросить привычные стереотипы и утверждают, что теперь повязки будут одинаково
уместно смотреться в офисе, в ресторане или в спортзале.
Заколка Заколки для волос будут идеальным украшением для любой
прически. Здесь можно дать полет фантазии и остановить свой выбор на  минималистичных невидимках, но при том условии, что они будут присутствовать в  больших количествах, или же выбрать щедро украшенные стразами и камнями
заметные заколки.
Резинка и крабы Еще несколько модных камбэков, на этот раз из самой
востребованной эпохи 80-х — возвращение объемных резинок, заколок-крабиков и  ободков в виде пружинок. И пусть Кэрри Брэдшоу заклинала нас, говоря, что бархатные
резинки женщина может носить только в одном случае, и это посещение её ванной
комнаты. Все то, от чего мы несколько сезонов назад воротили нос, вновь
возвращается в ряды модных трендов. В грядущих сезонах дизайнеры дают нам  возможность для полета фантазии, поэтому можно не ограничиваться классическими
бархатными резинками, а приобрести аксессуар из любой другой ткани.
Заколка-крабик отличная альтернатива резинкам, которая не  уступает ей в функциональности, да и выглядит более сдержанно и лаконично.
Ободок-пружинка Стилист Энтони Тернер для шоу Prabal Gurung вытащил на свет
еще один забытый аксессуар для волос — ободки-пружинки. Поэтому если вы по  своему незнанию использовали такой ободок только для снятия косметики перед
сном или же спрятали в ящик и благополучно забыли, как пережиток прошлого, то  самое время доставать их назад и использовать по назначению. Отправляйтесь в  таких ободках на свидание, в офис и будьте уверены, что познали все тайны
высокой моды.
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