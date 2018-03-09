Модные тренды: 6 аксессуаров для волос, которые вернулись из прошлого

Мы уже писали про прически, которые будут в тренде в грядущих сезонах. Самое время разнообразить укладки различными аксессуарами, которым также пророчат большое модное будущее. Модные тренды: 6 аксессуаров для волос, которые вернулись из прошлогоТюрбан Марк Джейкобс своим весенним показом в очередной раз доказал, что мода циклична и повторил свой собственный подвиг — вновь вывел

тюрбаны в фэшн-тренды. В 2009 году ему это удалось, благодаря вечернему образу

Кейт Мосс , который дизайнер разнообразил чалмой. В этот раз на шоу Джейкобса

модели демонстрировали тюрбаны, а сам Марк прокомментировал выбор головных

уборов тем, что они создают атмосферу отдыха и поднимают настроение.

Повязка Повязки на голову долгое время ассоциировались у нас с походами в спортзал и утренней пробежкой. В этом году дизайнеры предлагают нам отбросить привычные стереотипы и утверждают, что теперь повязки будут одинаково

уместно смотреться в офисе, в ресторане или в спортзале.

Заколка Заколки для волос будут идеальным украшением для любой

прически. Здесь можно дать полет фантазии и остановить свой выбор на минималистичных невидимках, но при том условии, что они будут присутствовать в больших количествах, или же выбрать щедро украшенные стразами и камнями

заметные заколки.

Резинка и крабы Еще несколько модных камбэков, на этот раз из самой

востребованной эпохи 80-х — возвращение объемных резинок, заколок-крабиков и ободков в виде пружинок. И пусть Кэрри Брэдшоу заклинала нас, говоря, что бархатные

резинки женщина может носить только в одном случае, и это посещение её ванной

комнаты. Все то, от чего мы несколько сезонов назад воротили нос, вновь

возвращается в ряды модных трендов. В грядущих сезонах дизайнеры дают нам возможность для полета фантазии, поэтому можно не ограничиваться классическими

бархатными резинками, а приобрести аксессуар из любой другой ткани.

Заколка-крабик отличная альтернатива резинкам, которая не уступает ей в функциональности, да и выглядит более сдержанно и лаконично.

Ободок-пружинка Стилист Энтони Тернер для шоу Prabal Gurung вытащил на свет

еще один забытый аксессуар для волос — ободки-пружинки. Поэтому если вы по своему незнанию использовали такой ободок только для снятия косметики перед

сном или же спрятали в ящик и благополучно забыли, как пережиток прошлого, то самое время доставать их назад и использовать по назначению. Отправляйтесь в таких ободках на свидание, в офис и будьте уверены, что познали все тайны

высокой моды.

Читайте также: 5 причесок для длинных волос, которые стоит обязательно попробовать этим летом Как красить волосы брюнеткам: 10 эффектных окрашиваний волос