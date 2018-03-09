В Минске показали несколько образов невесты

В Беларуси готовятся к сезону свадеб. Начиная с марта, количество заявлений в ЗАГСы увеличивается в несколько раз. Каждая невеста мечтает сделать этот день незабываемым. Полезный совет для этого можно было найти на свадебном фестивале в Минске. Какое платье, макияж, прическа и букет в моде в этом году, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Здесь все для тех, кому «уж замуж невтерпеж». Три этажа и сотни квадратных метров посвящены ей одной — идеальной невесте. Глядя на это великолепие, мне, как замужней даме, остается только сожалеть, что я не могу примерить на себя эту красоту. И позавидовать белой завистью тем девушкам, которых еще ожидает такой подарок как свадьба.

Белый цвет в нынешнем сезоне не в моде. Сочетаться браком модельеры предлагают в оливковом, персиковом или сером платье. Никаких корсетов и максимум кружев, а вместо фаты — пышная копна волос. Желательно экстремальных оттенков. В тренде — яркие цвета.

«Я очень люблю яркие макияжи, но невеста в этот прекрасный для себя день все-таки должна быть нежная», — уверена модель Евгения Кудлач.

«Очень важно найти визажиста, который подчеркнет в девушке изюминку и не приглушит то, что является во внешности интересным», — сказала модель Полина Багдасарян.

Идеальная невеста этой весной — с зацелованными губами. Визажисты предупреждают: никаких матовых помад и четких контуров.

«В моде воздушный макияж, то есть губы без контура. Даже если они яркие, то не контурируются. Нарисовали губки, и контур слегка растерли», — советует визажист Инна Леута.

«Жесткая коррекция уходит. Стиль Ким Кардашьян становится не актуальным», — отметила визажист Дарья Иодель.

Несколько сотен невест и каждая неповторима. Какой же образ новобрачной выбрать для себя, каждая посетительница выставки решает сама.

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