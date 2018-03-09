Модные ошибки, которые не нужно бояться совершать

Юлия Манукова, стилист, редактор моды

Все мы учимся и тренируем навыки одеваться стильно и модно. Поглядываем в свежие хроники стрит-стайла, листаем каталоги Zara в телефоне и хотим понять, ну как же все-таки носить залихватские мюли, когда на улице мороз? Но даже самые прилежные отличницы время от времени ошибаются и совершают промахи. К счастью, мы не блогеры и не звезды светских хроник — можем ошибаться сколько угодно. Тем более некоторые стереотипные ошибки совершать и приятно, и полезно. А то можно прослыть даже в собственных кругах бесповоротным снобом.

«Леопард» с головы до ног

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Утрирование — наше все. Наше — в смысле женское, столь приятное в периоды соответствующего настроения. Утрирование в одежде — отличный способ сместить акценты с настроения на внешний вид. Правда-правда. Встали не с той ноги? Не набрасывайтесь на окружающих. Лучше выдумайте страстный и ироничный наряд, на котором будет очень легко сконцентрироваться. Проявить чудеса взбалмошности проще простого с леопардовым принтом. Хватит вычитывать в модных статьях о том, как круто его сочетать с клеткой, горошком или цветочным рисунком. Этим нас не удивишь! Альтернатива известному жанру — сочетание «леопарда» с «леопардом». Неожиданно, правда? А еще задорно и весело! Платье, туфли, сумка, очки в соответствующей оправе и золотые украшения — и вот вы героиня итальянской комедии с элементами драмы. В качестве дополнительного акцента — красный лак на ногтях. Ну вот вы и в образе!

Белые джинсы в непогоду

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Как-то так принято, что белый деним носят летом. Ну или как минимум ассоциируют его с этим временем года. Не ждите у моря погоды, а в срочном порядке доставайте из гардероба пару белоснежных красавцев. Именно с фактурной, теплой одеждой они и не подумают смотреться провинциально, как это может случиться с летним образом. И чем многослойнее будет ваш наряд, тем лучше. Идеальный вариант — укороченная модель, с которой меньше шансов отправить джинсы в стирку после первой прогулки. И конечно, носите их с высокими ботильонами на каблуках.

Босоножки с колготками

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Чувствуем, что тема спорная. Но в целом сообщаем: так делать можно! Даже если вы планируете впрыгнуть в максимально открытые босоножки, ничто вам не мешает надеть колготки. Есть только одно «но» — колготки выбирайте черные и тонкие. Плотные уже будут смотреться странно, это факт. Кьяра Ферраньи, например, пошла еще дальше и на одной из недель моды щегольнула в колготках, надетых под штаны. Не уверены, что всем стоит повторять этот трюк, но во всем остальном — будьте уверены!

Спортивные брюки с обувью на каблуках

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Еще один «смертельный номер»: ботильоны в сочетании со спортивным костюмом. Думаете, это только Рианне под силу? Как бы не так. Тут секрет прост: берем спортивный костюм и облагораживаем его со всех сторон красивыми и элегантными вещами. Это могут быть лаковые ботильоны, кожаный тренч или пальто, шелковый платок, даже сумка трапециевидной формы. Кому пойдет? Девушкам с чувством юмора, склонным к экспериментам либо относящимся к себе с иронией.

Слишком много оттенков розового сразу

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Вашей сиюминутной слабости можно дать право на жизнь. Серьезно! Розовый цвет, который бывает резким, нежным, отталкивающим, соблазнительным и даже серьезным, заслуживает признания и любви в максимальном объеме. Посмотрите на дизайнеров, они влюблены в розовый как дети: уже который сезон без него не обходятся!

Слишком много открытых элементов

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Открытые плечи, ноги, пятки — кажется, пора остановиться, но так не хочется! Мы, конечно, знаем не понаслышке, что, открывая верх, максимально закрываем низ и все в том же духе. Но что делать, если у нас и блузка красивая, и юбка к ней предательски подходит, но у юбки — разрез. И мюли тут как тут. Да ничего не делать — идите уже так! Этот промах, если даже его так называть, все равно красивый и соблазнительный. Поэтому мы готовы промахиваться в том же духе вновь и вновь!

Все лучшее сразу

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Под этим может подразумеваться все что угодно. Как правило, это все ваши самые любимые или беспроигрышные вещи, которые вы носите в одном образе, потому что просто не можете выбрать что-то одно. Случается, не спорим. На самом деле во всей этой погоне за минимализмом и точно выверенными деталями мы забываем оттягиваться как следует. Так что хватит анализировать возникшее желание надеть бархат с парчой — надевайте смелее, пока не передумали!