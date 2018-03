Новинки недели: косметика, которую нужно использовать в первые солнечные дни

Кажется, морозы отступают, а значит, самое время начать готовиться к теплой весне и солнечным дням. Чтобы все прошло гладко, предлагаем тебе запастись бьюти-новинками, которые не только вернут твоей коже, волосам и ногтям безупречный вид, но и создадут нужное настроение!

Весенняя коллекция макияжа Glow Addict Dior (тени Diorshow 5 couleurs — 4150 р., Diorskin Nude Air Luminizer — 3950 р., Dior Addict Lip Glow — 2350 р.)

В этой коллекции ты найдешь все оттенки розового: от нежного нюдового до интенсивной фуксии — настоящее «поле» для творчества и самовыражения! Попробуй сделать эффектный pink-макияж глаз и добавь еще немного румяных тонов на губы и щеки!

Коллекция карандашей для глаз Phyto-Khol Star Waterproof Sisley, 3340 р.

С ними у тебя не будет больше проблем со стрелками. Они идеально наносятся одним движением руки и стойко держатся весь день. А еще в составе этих карандашей есть масло шиповника, бисаболол и антиоксидант витамин Е, так что можешь быть спокойна — никакого вреда нежной коже век они не причинят, даже больше — будут ухаживать за ней!

Коллекция Meteorites Spring 2018 Guerlain, цена по запросу

В эту коллекцию вошло трио корректоров CC Glow, которые за счет жидкой текстуры идеально ложатся, корректируют мелкие морщинки и придают здоровое сияние коже. В зависимости от проблем ты можешь выбрать как один оттенок, так и сразу все (зеленый, розовый и абрикосовый).

Коллекция YSL Beauté Pop Illusion, цена по запросу

С этими новинками весна будет полна красок: для макияжа глаз используй тени синего цвета, губы выдели розовой помадой и не забудь еще покрыть ногти голубым лаком!

Матовая губная помада Joli Rouge Velvet, Сlarins, 2250 р.

Если до этого ты боялась использовать матовые помады (переживала, что они слишком сушат), то теперь у тебя не будет повода для беспокойства. Эта новинка гарантирует стойкое антиглянцевое покрытие, и при этом она неплохо увлажняет и ухаживает за кожей губ!

Подарочные наборы Matrix, цена по запросу

Очаровательные наборы в трех разных гаммах (как говорится, на любой вкус и цвет): для объема –TR High Amplify, для окрашенных волос — TR Color Obsessed и для поддержания холодного оттенка — блонд TR Brass Off!

Средство с витамином С и гиалуроновой кислотой Intensive skincare™ Artistry, 3740 р.

Используй каждый день утром и вечером после очищения кожи. Наноси на все лицо, уделяя особое внимание участкам, на которых заметны мимические морщины. И уже через три-пять дней ты увидишь первые результаты — кожа станет более ровной и гладкой.

Очищающая пенка для лица Cleansing foam и специальная пенка для ресниц Nikonorova Profi Collection, 680 р. за каждую

Мягкая гипоаллергенная пенка для лица с ароматом кокоса и миндаля нежно удаляет косметику и все загрязнения с кожи, оставляя после себя приятное чувство свежести. А вот продукт для наращенных ресниц — это вообще бомба! Он не содержит отдушек и подходит для нежного «умывания», чтобы сохранить твою красоту и здоровье!

Бьюти-эликсир Lara Schön, цена по запросу

Кажется, мы нашли хорошую альтернативу инъекционным процедурам! Этот бьюти-эликсир отлично преображает кожу, делает ее более увлажненной и сияющей (главное — используй его каждый день)!

Средства Wonderland Percy & Reed, цена по запросу, эксклюзивно в «ИЛЬ ДЕ БЛОТЭ»

Как признаются основатели марки Пол Персиваль и Адам Рид , эти продукты помогут тебе в создании по-настоящему звездного образа! Они не только питают, восстанавливают и защищают цвет волос, но и придают им потрясающий блеск. Кстати, какое бы средство ты ни выбрала — твоя прическа будет идеальной (даже если ты будешь использовать только шампунь из этой коллекции или сделаешь пару раз маску).

Маски для волос The Circle Chronicles, Davines, цена по запросу

Масок много не бывает, тем более для волос! Используй эти малышки для мгновенного результата! Особенно рекомендуем: The Spotlight Circle — для придания блеска, The Quick Fix Circle — для экспресс-увлажнения, The Renaissance Circle — для экстрим-восстановления!

Коллекция лаков Pastel City, Orly, 495 р. каждый

Этой весной можешь смело менять оттенки лака! Если сегодня хочется быть в центре внимания, выбирай изысканный кремово-бронзовый Metallic Haze, нужно добавить немного дерзости — тогда твой вариант — ослепительный зеленый Electric Jungle. Будет желание стать нежной и хрупкой — пастельный розовый цвет Pink Noise — то что надо!

Ухаживающая линейка «Молочко для волос», Nivea, 146 р.

В эту линейку вошли шампуни и бальзамы-кондиционеры, которые разработаны с учетом разных типов волос, поэтому локоны получают уход той интенсивности, которая им нужна, без утяжеления. В составе такой «молочки» есть эвцерит (обеспечивающий питание и увлажнение), витамины группы В (для защиты) и кальций (для укрепления).

