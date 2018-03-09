Оденься как звезда: Блейк Лайвли, Селена Гомес, Юлия Снигирь и другие стильные знаменитости недели

Блейк Лайвли

Актриса редко ошибается при выборе нарядов и, что особенно ценно, умеет грамотно сочетать яркие цвета и разные тренды в одном образе. На этот раз Лайвли взяла за основу голубой плащ, добавила к нему юбку приглушенного синего оттенка и небольшую сумку нейтрального бежевого цвета. А в качестве изюминки использовала разноцветные сапоги Gucci.

Юлия Снигирь знает, как создать лаконичный и динамичный лук одновременно. Для этого она выбрала классический белый верх, который придает строгости и в то же время облегчает образ. А главный акцент сделала на низ: к широким брюкам карамельного оттенка она подобрала сумку в похожих тонах и лодочки контрастного темно-красного цвета.

Расслабленный пижамный наряд в тренде уже несколько сезонов, но мало кто из звезд научился собирать образ так, чтобы не выглядеть при этом нелепо. Джессика показала отличный пример. Она использовала длинный шелковый халат желтого цвета и уравновесила его черным облегающим платьем и босоножками, а придать образу торжественности помогли крупные серьги.

Селена Гомес

Если хочется разнообразить привычный повседневный лук, то можно взять пример с Селены. Легкая белая блуза в сочетании с джинсами будут служить основой, а грубые лоферы, длинное цветное пальто и очки в необычной оправе добавят наряду незаурядности.

Минималистичные платья чаще всего становятся лучшим вариантом для вечеринки. В данном случае Роузи показала, как можно выглядеть роскошно, не используя ярких украшений и крупных деталей. Иногда достаточо облачиться в легкое платье с высоким разрезом, надеть открытые босоножки, чтобы выглядеть как богиня.

Выбирая белое платье для выхода в свет, иногда легко попасть впросак. Объемное платье может полнить, а в чересчур украшенное создаст впечатление, будто вы собираетесь замуж. Энджи выбрала вариант без декора, оставив только брошь и добавив всего один яркий акцент — розовую помаду. Благодаря этому образ получился нежным и легким. Читайте о других лучших образах звезд: