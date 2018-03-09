5 способов добавить блеска в повседневный образ

Год 2017 оставил нам главное — возможность мерцать. Самое приятное, что сейчас это можно делать безо всякого повода. Блестки, стразы, пайетки, глиттер и цвет металлик перекочевали из вечернего гардероба в базовый и до сих пор не сдают занятых позиций. Так что пользуйся моментом и разбавляй зимне-весеннюю хандру блеском роскоши. Вот несколько способов добавить в повседневный образ элемент праздника.

1. Верхняя одежда

В 2018 году на первый план выходит одежда молодых и дерзких. Утилитарный стиль — один из главных в этом сезоне. Весной к нам вернутся отвязные 80-е и принесут с собой вареный деним оригинальной отделки. Никакой классики: чем больше ассиметрии, молний и вышивок, тем лучше. Ярким аппликациям и стразам самое место на твоей джинсовке да и на верхней одежде, в принципе. Это лучшее время для творческих экспериментов. Даже скромный узор из крупных мерцающих страз станет акцентом всего образа. Кстати о стразах: на Сваровски свет клином не сошелся, есть производители ничуть не уступающие по качеству этому популярному австрийскому бренду. Чешская компания Preciosa изготавливает экологически чистые стразы из богемского стекла, которые не отличить от натурального хрусталя. Заказать эту красоту можно в интернет-магазине официального дистрибьютера бренда «Стиль Эко». Купить стразы

2. Обувь

Блестящая обувь прекрасна тем, что может добавить стиля даже самому будничному комплекту. Сверкающие сапоги, ботильоны и туфли с легкой подачи таких гигантов как Saint Laurent, Osman, Chanel — тренды, которые мы будем ждать в масс-маркете весь сезон. Если ты не готова к таким тотально ярким аксессуарам, украсить стразами можно только одну часть обуви: каблук или носок. Добавить glitter style туфлям или даже массивным кроссовкам на широкой подошве можно самостоятельно, обшив неоновыми стразами. Купить пришивные стразы

3. Макияж

Сияние добралось и до макияжа — теперь он превратился в самостоятельный аксессуар. Пока подиумные дивы гордо несут на скулах, веках, внешних уголках глаз и губах стразы, блестки, сверкающие накладные стрелки разных цветов и фактур, нам остается лишь завистливо вздыхать. Но не отчаивайся. Хоть крупные блестки в макияже и остаются скорее вечерним вариантом, правильно пользуясь глиттером, ты можешь сиять хоть с самого утра. Кстати, мы рассказывали тебе, как сделать сверкающий макияж красиво и ненавязчиво.

4. Маникюр

Сверкающая капелька на глянцевом или матовом маникюре — шикарное дополнение к изысканному образу. Стразы на ногтях — это, скорее, вечерний нейл-арт, хотя они вполне могут стать акцентной деталью неброского повседневного маникюра. С ними нужно быть предельно аккуратной: одно лишнее движение превратит тебя в королеву пятигорского рынка. Опаловые, разноцветные, безупречно черные, круглые и фигурные чешские хрустальные стразы Preciosa ты найдешь в магазине «Стиль Эко». При этом тратить целое состояние на качественные украшения для своих ногтей не придется. Купить набор кристаллов для маникюра

5. Волосы

Добавить стразы в волосы могут позволить себе даже самые скромные девушки, и для этого не обязательно быть невестой или выпускницей. Несколько сверкающих камушков на простой, немного небрежной прическе смотрятся очень нежно и романтично. Обрати внимание, что стразы на леске лучше вплетать в волосы, а ни в коем случае не накидывать поверх, как это делали в 2000-х. Если не перебарщивать с хрусталем и жемчугом в волосах, это будет выглядеть совсем не по-детски, а очень даже женственно.