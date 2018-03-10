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«Грудь где-то потерялась»: несуразное платье Пенелопы Крус испортило ее фигуру
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«Грудь где-то потерялась»: несуразное платье Пенелопы Крус испортило ее фигуру 

Eva.ru 10 марта 2018
Фото: Eva.ru
43-летняя испанская актриса Пенелопа Крус продолжает отстаивать свой многолетний статус секс-символа голливудского Олимпа. Звезда появилась на светском мероприятии в невероятном образе, гордо держа под руку своего верного спутника и коллегу — супруга Хавьера Бардема.
Знаменитая красавица Пенелопа Крус продолжает появляться на светских мероприятиях в рамках промоута вышедшей в мировой прокат картины со своим участием «Эскобар». В новой драме актриса снялась вместе со своим супругом Хавьером Бардемом, который стал и продюсером ленты.
Теперь звездная пара активно принимает участие во всех светских мероприятиях, запланированных в рамках промоута «Эскобара». Так, на днях супруги блистали перед публикой в Мадриде, где Пенелопа появилась в идеально продуманном образе черного цвета.
43-летняя кинодива блистала в асимметричном платье от Balmain, щедро усыпанном множеством пайеток. Одна сторона наряда была представлена как элегантное вечернее платье в пол, в то время как другая игриво соблазняла своей открытостью и экстремальным мини. Выгодно дополнили необычный образ испанки сверкающие черные туфли от Christian Louboutin.
Струящиеся по плечам локоны густых волос Пенелопы завершили ее эффектный образ, который был также грамотно дополнен с помощью классического макияжа smoky eyes. Однако не все поклонники актрисы сочли ее выбор удачным, написав немало критических замечаний в адрес звезды.
«Не самый удачный фасон» «У нее такой живот в этом платье! Еще и видно, как трусы его передавили» «И эта все молодится…» «Это был явно не лучший выбор Пенелопы» «У нее даже грудь в этом платье где-то потерялась» Стоит отметить, что ранее звездные супруги Бардем и Крус были редко замечены вместе на публике и каждый их общий выход принимался поклонниками с неподдельным восторгом.
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